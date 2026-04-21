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Los alojamientos de Jerez están al 90 por ciento a tres días del GP de España

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 21 abr (EFE).- Los alojamientos de Jerez de la Frontera se encuentran este martes, a tres días del comienzo del Gran Premio de España de MotoGP, al 90 por ciento de ocupación ante la gran afluencia de espectadores que se espera para presenciar hasta el domingo la cuarta prueba puntuable del Campeonato del Mundo de la especialidad.

Los entrenamientos libres y oficiales del Mundial, en sus tres categorías, serán el viernes y el sábado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto para dar paso el domingo a las carreres de esta cuarta prueba del campeonato.

Entre los apartamentos y hoteles aún disponibles en la plataforma de reservas más utilizada por huéspedes en España, la plaza más económica para una reserva de dos noches para dos personas es de 459 euros, para alojarse viernes y sábado en una Vivienda de Uso Turístico (VUT) situada en el centro histórico de la ciudad jerezana.

El mayor coste en un alojamiento es de 1.730 euros para los mismos días, en un hotel de cuatro estrellas que, solo un fin de semana después, cuesta 218 euros en la misma plataforma.

El precio en el alojamiento disponible más barato siete días después del comienzo del GP de Jerez se reduce a 139 euros.

El Gran Premio de España de motociclismo será la primera prueba que se disputará en Europa en la edición de 2026 del Campeonato del Mundo, para las categorías de MotoGP, Moto2 y Moto3, tras las celebradas anteriormente en Tailandia, Brasil y Estados Unidos.

El Circuito de Jerez-Ángel Nieto inició su andadurá en el Mundial de Motociclismo en 1987, con la celebración del primer Gran Premio, y desde entonces ha acogido la prueba de manera ininterrumpida con la disputa anual del GP de España, excepto en 1988, cuando su denominación fue GP Expo 92.

En 2020, debido a la pandemia de covid-19, en el trazado andaluz se disputaron dos pruebas del Mundial, ambas a puerta cerrada, el GP de España y el GP de Andalucía, siendo el primer circuito de velocidad que albergó dos grandes premios de forma consecutiva en el mismo año. EFE

jsb/cc/jap

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