Condenan a cuatro aficionados por los altercados previos al partido Almería-Málaga

Almería, 21 abr (EFE).- Un juez de Almería ha impuesto diferentes multas a cuatro aficionados del Málaga que han sido condenados este martes tras ser detenidos el domingo por protagonizar altercados con hinchas del equipo del Almería durante el partido disputado entre ambas formaciones de la Segunda División.

Los cuatro aficionados malaguistas han aceptado las condenas solicitadas por la fiscalía en un juicio rápido celebrado este martes, según ha precisado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha añadido que a un quinto detenido en este altercado, un aficionado almeriense, se le han incoado diligencias previas por delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y desórdenes públicos.

Este último investigado, que no ha mostrado su conformidad como el resto ante el magistrado de la Plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería, ha manifestado su intención de presentar denuncia contra los agentes de Policía Nacional que intervinieron en los hechos.

Tres de los malaguistas han sido condenados por la comisión de un delito de desórdenes públicos por el que se les ha impuesto el pago de una multa de cuatro meses a razón de 5 euros al día y la prohibición de acudir o acercarse a menos de 500 metros a instalaciones deportivas donde se disputen competiciones de primera y segunda división de fútbol durante un periodo de dos años.

El cuatro aficionado del Málaga, además de la condena anterior por el delito de desórdenes públicos, también ha aceptado una condena por un delito leve de lesiones por el que deberá pagar una multa de 5 euros por día durante 20 días.

Finalmente, el aficionado del Almería ha anunciado su intención de denunciar a la Policía Nacional y será investigado a su vez por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos. Mientras tanto, tendrá prohibido acercarse a menos de 500 a centros deportivos donde se disputen partidos de fútbol.

Fuentes sanitarias han confirmado este martes que este aficionado almeriense, un hombre de 31 años que resultó herido durante su arresto, ha abandonado el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, dónde permanecía ingresado y custodiado policialmente por su condición de detenido, imputado por resistencia, desobediencia y desórdenes públicos.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, defendió ayer la "proporcionalidad" del dispositivo de la Policía Nacional desplegado este domingo y explicó que los incidentes derivaron en una "pelea multitudinaria" que obligó a los agentes a intervenir "sin más remedio" para disipar el conflicto.

Fernández trasladó que el paciente permanecía en observación en el centro hospitalario, pero recalcó que se encontraba "absolutamente" fuera de peligro y presentaba un estado de salud "favorable".

El delegado descartó cualquier exceso por parte de las autoridades y, según detalló, la herida en la cabeza se produjo cuando otro aficionado que trataba de impedir el arresto sujetó al joven y, de forma imprevista, lo soltó.

El encuentro, catalogado de alto riesgo, contaba con un despliegue de seguridad reforzado con medios aéreos que posibilitó la rápida intervención policial. EFE

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