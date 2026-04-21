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Simeone destaca que Julián Álvarez jugó “un partidazo” en la final de la Copa del Rey

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Majadahonda (Madrid), 21 abr (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este martes que el delantero internacional argentino Julián Álvarez “jugó un partidazo” en la final de la Copa del Rey del pasado sábado contra la Real Sociedad.

“La verdad, jugó un partidazo”, remarcó el técnico, cuando fue preguntado por alguna puntual crítica desde la prensa al atacante por su encuentro, al haber fallado uno de los penaltis de la tanda que resolvió el duelo por el título entre ambos equipos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El de Calchín (provincia argentina de Córdoba) marcó el gol que supuso el empate y forzó la prórroga para el Atlético de Madrid, con un control de tacón con la derecha con el que se orientó el balón para el zurdazo posterior al borde del área en el minuto 83 del choque, y después estrelló un disparo en el travesaño, aparte de liderar las acciones ofensivas de su conjunto durante todo el segundo tiempo. EFE

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