Espana agencias

Pascual: "Es una victoria de mucho mérito y solidez"

Guardar

Barcelona, 21 abr (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha calificado como "una victoria de mucho mérito y solidez" el triunfo de este martes ante el Estrella Roja en el primer partido de la repesca (80-72) de la Euroliga, que dará a los azulgranas la posibilidad de pelear por el pase a los cuartos de final este viernes en la pista del Mónaco (19:30 CET).

"Con Satoransky de vuelta, recuperamos el equilibrio en el juego. Hoy todos los jugadores ayudaron. Era un partido importante para nosotros y, en general, hicimos un buen partido. En la segunda parte fallamos tiros abiertos y por eso anotamos menos. Tendremos que hacerlo mejor si queremos ganar en Mónaco", ha resumido el técnico.

El preparador catalán ha señalado que su equipo estuvo "bien en defensa durante los cuarenta minutos", a excepción del rebote, y ha remarcado la mentalidad de sus jugadores.

"Hemos perdido la ventaja en el último cuarto porque hemos fallado mucho y ellos han tenido acierto. Hemos estado sólidos, hemos tenido la mentalidad de seguir y hemos ido hasta el final. Es una victoria de mucho mérito y solidez", ha añadido.

Pascual también ha analizado a su próximo rival: "Es un equipo contra el que hemos perdido dos veces, conocemos su calidad y sus habilidades físicas. Será un partido complicado para nosotros, pero tenemos que ser sólidos y hacer nuestro juego. Estoy seguro de que si no perdemos la concentración y todo es normal, estaremos hasta el final dentro del partido".

Por último, el técnico ha subrayado que ambos equipos llegarán a la cita con el mismo desgaste: "No hay mucha diferencia a nivel de rotación. Ellos tienen físico para aguantar todo lo que les eches. Tienen mucho físico y capacidad atlética. Ellos también jugaron el domingo en Liga, como nosotros, llevaremos la misma secuencia". EFE

Últimas Noticias

3-0. El Chelsea se aleja de la Liga de Campeones

Infobae

Paso firme del Jimbee Cartagena y el Palma FS antes del reto europeo

Infobae

Militao sufre un calambre que no reviste gravedad

Infobae

El Leicester desciende a la tercera división

Infobae

80-72. Clyburn y Punter dan una vida extra al Barça

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

La Justicia condena a un hombre que huyó en patinete al ver a la Policía y tiró una bolsa con hachís bajo un coche: expulsado de España durante siete años

Un exjefe de la UDEF ve “evidente” quien se esconde detrás de “M. Rajoy”: “Es como si aparece K. Mbappé en el Real Madrid”

El PP quiere evitar el efecto ‘bola de nieve’ con la “prioridad nacional” que pide Vox: “Aquí no se va a priorizar a nadie”

El exCEO de Globalia niega la implicación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

ECONOMÍA

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

El comisario de Energía de la UE advierte de un “verano difícil” por la guerra en Irán: “Estamos ante consecuencias económicas muy graves”

Nestlé plantea un ERE para 301 empleados en España en plena reestructuración interna

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

DEPORTES

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora del club en una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos