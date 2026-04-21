Pascual: "Es una victoria de mucho mérito y solidez"

Barcelona, 21 abr (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha calificado como "una victoria de mucho mérito y solidez" el triunfo de este martes ante el Estrella Roja en el primer partido de la repesca (80-72) de la Euroliga, que dará a los azulgranas la posibilidad de pelear por el pase a los cuartos de final este viernes en la pista del Mónaco (19:30 CET).

"Con Satoransky de vuelta, recuperamos el equilibrio en el juego. Hoy todos los jugadores ayudaron. Era un partido importante para nosotros y, en general, hicimos un buen partido. En la segunda parte fallamos tiros abiertos y por eso anotamos menos. Tendremos que hacerlo mejor si queremos ganar en Mónaco", ha resumido el técnico.

El preparador catalán ha señalado que su equipo estuvo "bien en defensa durante los cuarenta minutos", a excepción del rebote, y ha remarcado la mentalidad de sus jugadores.

"Hemos perdido la ventaja en el último cuarto porque hemos fallado mucho y ellos han tenido acierto. Hemos estado sólidos, hemos tenido la mentalidad de seguir y hemos ido hasta el final. Es una victoria de mucho mérito y solidez", ha añadido.

Pascual también ha analizado a su próximo rival: "Es un equipo contra el que hemos perdido dos veces, conocemos su calidad y sus habilidades físicas. Será un partido complicado para nosotros, pero tenemos que ser sólidos y hacer nuestro juego. Estoy seguro de que si no perdemos la concentración y todo es normal, estaremos hasta el final dentro del partido".

Por último, el técnico ha subrayado que ambos equipos llegarán a la cita con el mismo desgaste: "No hay mucha diferencia a nivel de rotación. Ellos tienen físico para aguantar todo lo que les eches. Tienen mucho físico y capacidad atlética. Ellos también jugaron el domingo en Liga, como nosotros, llevaremos la misma secuencia". EFE