Marlaska dice que el Gobierno no ha bajado la guardia frente a los homenajes a terroristas

Madrid, 21 abr (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que el Gobierno "no baja la guardia" respecto a los actos de homenaje a terroristas y sigue enviándolos a la Audiencia Nacional para su evaluación, como los ocurridos durante la carrera popular de la Korrika 2026 a su paso por Navarra.

El responsable de Interior ha respondido así durante una interpelación en el Pleno del Senado formulada por la senadora de UPN María del Mar Caballero sobre las propuestas del Gobierno para que no se repitan hechos de humillación a las víctimas del terrorismo, como la mencionada carrera en la que un niño portaba una foto con el rostro de uno de los asesinos del padre de la parlamentaria.

Caballero ha denunciado "la total impunidad" con la que se siguen celebrando estos actos", que provocan "un grave sufrimiento y desazón para las víctimas del terrorismo", y ha lamentado que ni siquiera se les priva de financiación pública.

"La sociedad no puede consentir ningún acto o homenaje a aquellos que sembraron el terror durante tanto tiempo", ha aseverado el ministro del Interior, quien ha condenado cualquier exhibición de elementos "que atentan contra el conjunto de la sociedad y humillen al colectivo de víctimas del terrorismo".

Marlaska ha señalado que mientras sea responsable de Interior seguirá comunicando a la Fiscalía y a la Audiencia Nacional estos actos por si se apreciara "alguna posibilidad concreta de imputación real", aunque ha advertido de que la legislación española está condicionada por la directiva europea sobre el alcance de la definición de los hechos terroristas.

"Todos estos actos por muy desagradables que son y que nos duelen mucho, mientras no haya un mínimo riesgo de la posibilidad de un atentado devienen impunes", ha explicado.

"No hemos bajado la guardia respecto a estos actos, pero contamos con las herramientas que tenemos", ha incidido Maslaska quien ha abogado por "hacer la contranarrativa y hablar más alto" por la paz y contra esas exhibiciones para sonrojar a los que utilizan el dolor de las víctimas".

El ministro ha expresado su confianza en que las fuerzas de seguridad actuarán "con diligencia y responsabilidad" en favor de las víctimas del terrorismo y ha rechazado "regulaciones" que generen más frustración las víctimas.

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen el encargo constitucional de hacer cumplir la ley y de velar por la paz y la convivencia", ha concluido. EFE