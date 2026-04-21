Carreras por Mendy, Huijsen y la vuelta de Tchouameni, novedades en el once de Arbeloa

Madrid, 21 abr (EFE).- La presencia en el lateral izquierdo de Álvaro Carreras en lugar del francés Ferland Mendy, la de Dean Huijsen por Antonio Rudiger y el regreso del francés Aurelien Tchouameni son las novedades en el once titular del Real Madrid para el partido ante el Alavés, en el estadio Santiago Bernabéu.

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, da descanso al zaguero galo, titular en el encuentro ante el Bayern Múnich, que se perdió Tchouameni por sanción. En su lugar salió Brahim Díaz, ahora en el banquillo. También resguarda al central alemán Rudiger y da entrada a Huijsen.

El Real Madrid sale de inicio con Lunin; Trent Alexander Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Guller, Bellingham; Vinicius y Mbappe. EFE