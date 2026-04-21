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Ocultaba en su bar un salón de estética, un taller ilegal y objetos robados para su venta

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València, 21 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido al encargado de un bar en Godelleta (Valencia), en cuya nave ocultaba un salón de estética sin licencia y un taller clandestino y que, en un almacén anexo, vendía efectos robados como bebidas alcohólicas, colonia o productos de higiene.

La actuación policial comenzó con una labor inspectora en un establecimiento de hostelería en el que se detectó un almacén anexo, en cuyo interior se ocultaban varios productos con precintos y envases de seguridad; al ser preguntado por ello, el encargado del local no pudo acreditar el origen lícito de estos bienes.

Al continuar con la inspección de la nave donde se ubicaba el bar, se encontró también un salón de belleza que operaba sin licencia de apertura alguna y también un taller ilegal dedicado a la reparación de vehículos (varios de ellos sin placas de matrícula).

Por todos estos hechos se ha investigado a un hombre de 44 años y nacionalidad española al que se le imputa un delito de receptación.

También se han cursado diferentes denuncias administrativas en lo referente a las actividades comerciales no declaradas y reglamentadas (salón de belleza y taller).

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de Chiva, mientras las diligencias se han entregado al juzgado de guardia de Requena. EFE

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