Madrid calienta para el Eurobasket 2029:"Vamos a ofrecer al mundo una imagen espectacular"

Madrid, 21 abr (EFE).- Durante tres semanas del verano de 2029, Madrid se convertirá en "la casa del mejor baloncesto del mundo" al ejercer como sede principal del Eurobasket, una cita cuya cuenta atrás ya ha comenzado y sobre la que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado: "Vamos a ofrecer al mundo una imagen espectacular".

Díaz Ayuso ha protagonizado este martes junto a la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, un acto donde ambas han puesto el valor el acuerdo alcanzado entre las instituciones que dirigen para traer el torneo a la capital española.

Madrid, la principal de las cuatro sedes del Eurobasket 2029 (las otras son Atenas, Liubliana y Tallín), albergará 31 partidos del torneo: los quince del grupo de la primera fase en el que esté encuadrada la selección española y los dieciséis de la fase final.

Todos ellos se disputarán en el Movistar Arena a excepción del inaugural, que se jugará en el estadio Santiago Bernabéu y apunta a ser uno de los grandes reclamos del evento.

Dicho partido supondrá algo "nunca visto en el baloncesto FIBA", en palabras de Aguilar, quien espera que este Eurobasket sirva para "elevar el baloncesto a otro nivel" y llevarlo "a una dimensión nueva, trascendente y relevante". Asimismo apuntó que el principal objetivo como anfitrión es "hacer palanca" hacia el futuro de la disciplina.

"Queremos poner a disposición del baloncesto la fuerza de España, la capacidad organizativa de la Federación Española de Baloncesto, el compromiso de nuestras instituciones para que el deporte que amamos de un salto cualitativo y que pase de ser un espectáculo que sigue miles de aficionados a convertirse en un evento de primer nivel", explicó.

La mandataria federativa señaló que "en unos instantes" ya sabía que estaba "en sintonía" y que compartía "un objetivo común" con su homóloga en la Comunidad y agradeció a esta haber creído en el proyecto y "haberlo hecho sin fisuras, apostando y asumiendo el 100% de los costes de este evento, en el que se reinvertirá todo el superávit que se genere en la formación del baloncesto".

Además destacó el hecho de que el duelo inaugural se celebre en el estadios Santiago Bernabéu: "Necesitábamos llevar a nuestro baloncesto a otro nivel que rompiera todos los moldes a nivel mundial. Va a ser un partido inaugural ante 80.000 personas, nada antes visto en el paraguas de FIBA. Va a contribuir a que el baloncesto pase de página y podamos situar a nuestro deporte donde le corresponde por su identidad".

Díaz Ayuso comentó que "hoy comienza esa cuenta atrás para una de las citas más importantes del deporte europeo". "Y nos vamos a preparar con ambición, con ilusión y con el gusto por hacer las cosas de manera excelente y generosa, pensando en el bien común. Millones de personas van a comprobar que esto es Madrid, que esto es España, una representación de nuestro gran país, hecha de pasión de talento, de alianzas, de apertura y del mejor deporte", dijo.

"Es un gran orgullo que el Eurobasket vaya a tener a Madrid como su sede, que seamos la casa del mejor baloncesto del mundo, que pondrá los ojos de todo el planeta en nosotros. Esta región y la capital de España vamos a ser la casa desde la que brille el nuevo campeonato intercontinental y es un placer que todos los que podemos remar estemos juntos en esta nueva aventura", añadió.

El exjugador del Real Madrid y de la selección española Rudy Fernández admitió que sentía "envidia sana" de los que tendrán la oportunidad de jugar el encuentro inaugural en el Bernabéu, "algo histórico", y Fernando Romay apuntó que "Madrid es la ciudad del deporte y no podía faltar el baloncesto".

Mientras tanto, el seleccionador nacional, Chus Mateo, declaró que ser locales "es una gran responsabilidad" que asumirán "con total determinación, sin miedo, haciendo las cosas lo mejor posible para dejar en lo más alto el baloncesto nacional". EFE

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