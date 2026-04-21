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Llorca elude valorar la "prioridad nacional" del acuerdo de PP y Vox en Extremadura: "Sé lo que pasa en mi tierra"

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El 'president' de la Generalitat y líder de los 'populares' en la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha eludido nuevamente valorar el concepto de "prioridad nacional" incluido en el acuerdo de gobierno de PP y Vox en Extremadura: "Yo no conozco exactamente lo que pasa en Extremadura. Sé lo que pasa en mi tierra, en la Comunitat Valenciana".

Así se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación en Orihuela (Alicante), tras haber visitado este martes las obras de ampliación del Hospital Vega Baja, al ser preguntado por los detalles de ese pacto.

Uno de los puntos de ese acuerdo de gobierno de PP y Vox en Extremadura que más debate ha suscitado es el relativo a la "prioridad nacional" en el "acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas".

El jefe del Consell ha insistido en que "cuando la gente vota la gente quiere gobiernos y cuando la gente vota la gente quiere estabilidad". "Es una obligación de los que somos elegidos demostrar que la prioridad es atender la primera petición que hace un ciudadano cuando vota, que es tener un gobierno estable", ha manifestado, para luego señalar que "eso es lo que ha pasado en Extremadura".

Y ha añadido: "Permítame que lo vuelva a decir. En eso hemos sido ejemplares en la Comunitat Valenciana. Yo creo que tardar mucho en pactar no es bueno y que las cosas se tienen que cerrar cuanto antes".

"A mí, desde fuera, que dos partidos se pongan de acuerdo, donde ha habido un mensaje claro de los ciudadanos en Extremadura que es que la derecha tiene que gobernar, a mí me parece algo positivo", ha sentenciado.

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