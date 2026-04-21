Espana agencias

IU plantea una tasa turística vinculada a la vivienda: "Hay que intervenir el mercado"

Guardar

Sevilla, 21 abr (EFE).- El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto la creación de una "tasa turística vinculada a la vivienda" que tenga "carácter finalista" y aborde así uno de los principales problemas para los andaluces.

En declaracioes a los medios de comunicación junto a la portada de la Feria de Abril, Maíllo ha recordado que este martes ha llegado al Consejo de Ministros un plan de vivienda lo que, a su juicio, demuestra que "hay una parte del Gobierno que dice y otra que hace".

Ha dicho que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, está "dejándose las legañas para convalidar el decreto de prórroga del alquiler" y ha señalado que le parece una "anomalía que no sea la ministra de Vivienda" quien haga ese trabajo.

Para Maíllo, "hay que intervenir el mercado" de la vivienda porque, pese a que se planteen planes de construcción, la finalización de esas obras tardarán y ahora hay "una emergencia habitacional" a la que hay hacer frente.

"Estamos en la parte correcta de un Gobierno que el sábado en Barcelona habla de intervenir el mercado y el martes en el Consejo de Ministros nos dice que nos olvidemos", ha indicado Maíllo, quien ha abundado que el PSOE "en vivienda es 'mucho lirili y poco lerele'".

El candidato de Por Andalucía ha añadido que calculan que hasta 300 municipios, donde viven unas siete millones de personas, podrían ser declaradas zonas tensionadas y, por lo tanto, podrían limitarse los precios de los alquileres en caso de aplicarse la legislación nacional sobre la materia. EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del martes 21 de abril de 2026 (13:45 horas)

Infobae

Sumar explora vías para que los saharauis puedan trabajar legalmente en España

Infobae

El Govern destaca la colaboración del jefe de gabinete de Illa con la investigación

Infobae

Gentrificación, vínculo paternofilial y textos ocultos llegan al festival Punto de Vista

Infobae

Uno de cada cinco migrantes muertos en 2025 en el mundo se dirigía a las costas españolas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

Las aerolíneas españolas confían en que el suministro de combustible está “garantizado” y amplían un 6% las plazas para verano

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”