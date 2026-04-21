IU plantea una tasa turística vinculada a la vivienda: "Hay que intervenir el mercado"

Sevilla, 21 abr (EFE).- El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha propuesto la creación de una "tasa turística vinculada a la vivienda" que tenga "carácter finalista" y aborde así uno de los principales problemas para los andaluces.

En declaracioes a los medios de comunicación junto a la portada de la Feria de Abril, Maíllo ha recordado que este martes ha llegado al Consejo de Ministros un plan de vivienda lo que, a su juicio, demuestra que "hay una parte del Gobierno que dice y otra que hace".

Ha dicho que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, está "dejándose las legañas para convalidar el decreto de prórroga del alquiler" y ha señalado que le parece una "anomalía que no sea la ministra de Vivienda" quien haga ese trabajo.

Para Maíllo, "hay que intervenir el mercado" de la vivienda porque, pese a que se planteen planes de construcción, la finalización de esas obras tardarán y ahora hay "una emergencia habitacional" a la que hay hacer frente.

"Estamos en la parte correcta de un Gobierno que el sábado en Barcelona habla de intervenir el mercado y el martes en el Consejo de Ministros nos dice que nos olvidemos", ha indicado Maíllo, quien ha abundado que el PSOE "en vivienda es 'mucho lirili y poco lerele'".

El candidato de Por Andalucía ha añadido que calculan que hasta 300 municipios, donde viven unas siete millones de personas, podrían ser declaradas zonas tensionadas y, por lo tanto, podrían limitarse los precios de los alquileres en caso de aplicarse la legislación nacional sobre la materia. EFE