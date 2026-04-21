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Identifican una nueva vía molecular en cáncer que mejora la eficacia de las inmunoterapias

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Pamplona, 21 abr (EFE).- Un equipo de la Unidad de Oncoinmunología de Navarrabiomed ha identificado una nueva ruta de señalización molecular implicada en la resistencia a las inmunoterapias convencionales en pacientes con cáncer, lo que puede facilitar el desarrollo de tratamientos biológicos más personalizados y precisos.

El mecanismo descrito, basado en la interacción de las moléculas PD-1 y LAG-3 con MYC, permitirá estudiar nuevas aproximaciones terapéuticas dirigidas a pacientes que no responden a las inmunoterapias actualmente disponibles, ha informado el Ejecutivo Foral en un comunicado.

La investigación, publicada recientemente en la revista científica "Signal Transduction and Targeted Therapy", ha sido liderada por Luisa Chocarro, David Escors y Grazyna Kochan, en colaboración con el Servicio Científico-Técnico de Proteómica de Navarrabiomed.

Según ha explicado el centro de investigación biomédica, las inmunoterapias oncológicas que se emplean en hospitales consisten en terapias biológicas diseñadas para activar el sistema inmunitario del paciente y reforzar su capacidad para combatir el tumor.

No obstante, en algunos casos estos tratamientos no resultan eficaces porque el sistema inmune desarrolla mecanismos de resistencia. Uno de los más relevantes está relacionado con la expresión de la molécula LAG-3 en los linfocitos, células esenciales en la respuesta inmunitaria.

En este trabajo, el equipo investigador ha utilizado técnicas de alto rendimiento para analizar el funcionamiento de LAG-3 a nivel molecular en linfocitos del sistema inmune en cáncer.

El estudio ha permitido caracterizar por primera vez con detalle cómo actúa esta molécula tanto de forma individual como en cooperación con PD-1 para inactivar a los linfocitos.

En concreto, los investigadores han descubierto que la cooperación molecular entre LAG-3 y PD-1 está regulada por la inhibición de MYC, una molécula de gran relevancia en cáncer, lo que provoca que los linfocitos pierdan capacidad para reconocer y eliminar las células tumorales.

Esta inhibición de MYC se ha validado en linfocitos infiltrantes de tumor que expresan PD-1 y LAG-3, así como en datos genómicos públicos correspondientes a más de 500 pacientes con cáncer.

A juicio de los autores, el hallazgo describe por primera vez una nueva ruta molecular que explica por qué los linfocitos fallan en la destrucción del tumor y abre la puerta a nuevas líneas de investigación para diseñar terapias capaces de revertir estos mecanismos de resistencia.

La investigación se ha desarrollado en colaboración con el Servicio Científico-Técnico de Proteómica de Navarrabiomed y ha contado con financiación de la Asociación Española Contra el Cáncer, el Instituto de Salud Carlos III, el Gobierno de Navarra y la Unión Europea.

Además de la publicación científica, los resultados fueron presentados en 2025 en el congreso internacional ESMO Molecular Analysis for Precision Oncology (MAP), organizado en París por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO). EFE

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