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Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda con el foco puesto en ampliar el parque público

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Madrid, 21 abr (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que regula el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que moviliza 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, con el objetivo de elevar y proteger para siempre el parque público y protegido a precios asequibles.

Según ha indicado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se trata de un paso importante para dar solución al problema de la vivienda de hoy y para siempre y recalca que "no valen parches", ni hay una "varita mágica" y que la ciudadanía está demandando un acuerdo de país en torno a la vivienda.

Además, ha subrayado que es el plan con mayor diálogo y colaboración (más de 28 encuentros, 400 aportaciones del sector recibidas y es la primera vez que lo estudia el Consejo de Estado).

Este plan recoge que el 60 % de la inversión proceda del Gobierno de España y el 40 % lo aporten las autonomías, que verán multiplicados por tres sus fondos para el desarrollo de políticas públicas que garanticen la asequibilidad y protección permanente de la vivienda.

Tras las reuniones de la próxima semana, está previsto que durante el segundo semestre del año comenzarán a desplegarse los efectos del plan en todas las CCAA.

Entre las novedades se encuentra el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella; una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar casos como lo ocurrido en Alicante y deberán hacerse con criterios objetivos medibles, transparentes y trazables, aunque el Ministerio ejercerá un doble control o datos públicos al servicio del interés general para dar transparencia al mercado y acabar con los "bulos" y los intereses privados.

Además se crea un grupo de trabajo para hacer seguimiento de plan.

Del total de fondos, un 40 % irán destinados a la construcción, un 30 % a la rehabilitación y otro 30 % a las ayudas.

-Ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler y ayuda para la compra de una vivienda rural de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años.

-Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, con un máximo de 1.000 euros/mes.

-Ayuda general al alquiler por 250 euros para personas con recursos limitados.

-Ayudas a la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda. Tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros/mes y estarán para siempre protegidas. Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.

-Ayudas para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40 % de vivienda protegida con hasta 8.000 euros por vivienda.

-Ayuda adicional de 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas de industrialización. Podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando se haya construido de forma industrializada.

-Una ayuda adicional de 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en una zona de mercado tensionado.

-Ayudas a las CCAA para que puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través de la financiación del 70 % del coste de la adquisición. Puede ascender al 85 % si está en zona tensionada y se sacará a un alquiler máximo de 800 euros/mes.

-Cesión de viviendas a administraciones para alquiler asequible. Se ofrece una ayuda de 17.000 euros (25.000 en zona tensionada) a particulares que la cedan a la comunidad, que la pondrá a un máximo de 600 euros/mes hasta que se acabe el contrato. Se destinarán hasta 12.000 euros para financiar reformas a estas viviendas.

En este capítulo se recogen ayudas estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda; ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros; ayudas de rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda o una ayuda extra de 30.000 cuando la vivienda a rehabilitar esté en un caso histórico o cuente con especial protección.

También ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de 2 años con hasta 30.000 euros si se ponen en alquiler asequible 5 años (en medio rural será de 35.000 euros). EFE

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