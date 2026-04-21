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El Consejo de Ministros autoriza modificar el límite de gasto para obras en sedes de delegaciones del Gobierno

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El Gobierno ha autorizado este martes modificar los límites de gasto para posibilitar la ejecución de obras de rehabilitación en varias sedes de delegaciones del Gobierno, ante la necesidad de tramitar contratos por un valor total de más de 10 millones de euros para 2027.

En concreto, el Ejecutivo ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, posibilitando al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática llevar a cabo diversos expedientes de contratación relativos a inversiones reales.

Según recogen las referencias del Consejo de Ministros, la Subdirección General de la Administración Financiera y Patrimonio de la Administración General del Estado en el Territorio necesita tramitar diversos expedientes de contratación, así como efectuar "reajustes presupuestarios" derivados de modificaciones de contratos de obras en las delegaciones del Gobierno.

Los expedientes de contratación repercutirían en el ejercicio 2027 por un importe total de 10.055.687 euros, entre los cuales destacan la ejecución de obra de rehabilitación en sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña y el incremento de coste del proyecto de rehabilitación y mejora de eficiencia energética de las sedes en Ciudad Real.

Asimismo, está previsto la redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo Palacio de Justicia en Logroño, con destino a albergar dependencias de la Delegación del Gobierno.

Dado que los importes de los compromisos ya adquiridos ascienden a 5.813.567 euros, los nuevos expedientes elevarían el límite de compromiso máximo a 15.869.254 euros. Al superarse los límites establecidos en la legislación, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para la citada anualidad.

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