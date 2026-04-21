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El Barça, a acercarse más al título ante un Celta en horas bajas

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Barcelona/Vigo, 21 abr (EFE).- El Barcelona, que tiene nueve puntos de ventaja sobre el segundo en LaLiga, su único objetivo del curso, empezará a descontar hacia el campeonato este miércoles frente al Celta, sexto en la clasificación, pero en una dinámica negativa.

Los de Hansi Flick, con 21 puntos por disputarse, tienen una jugosa ventaja y todo en su mano para reeditar el título de Liga, que sumarían al de la Supercopa de España conquistado a principios de año.

Además, los azulgrana mantienen una racha impoluta de victorias, con siete triunfos consecutivos y la última derrota doméstica tuvo lugar en Girona (2-1, el 16 de febrero).

Una vez descabalgado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, en ambos casos por el Atlético de Madrid, el Barça afronta siete finales para volver a conquistar un título que ya ganó el curso pasado y aumentar hasta 29 el número de campeonatos.

Ante los gallegos, Flick tendrá tres bajas. A la de larga duración de Andreas Christensen y la de Raphinha, se ha sumado la de Marc Bernal, que continúa con problemas en el tobillo que ya le impidieron jugar los últimos encuentros.

El resto está disponible para el técnico alemán, que buscará descontar en la carrera liguera con un once reconocible, al que podría volver de inicio Frenkie de Jong, aunque también con muchas opciones abiertas.

Falta por determinar quién acompañará a Cubarsí en el eje central, posición para la que se postulan Gerard Martín, Eric Garcia o incluso Ronald Araujo.

Tampoco está claro si Cancelo será el titular por la izquierda o lo será Balde, por ello lo único que está claro es la presencia en la portería de Joan Garcia y de Jules Kounde en el lateral derecho.

Si Flick no se decide por De Jong como acompañante de Pedri, también tendría opciones Eric Garcia. Por delante, Lamine Yamal tiene garantizada su presencia, mientras que para las otras tres posiciones se las disputarán Fermín, Olmo, Ferran y Lewandowski.

El mejor Celta de la historia a domicilio, con 27 puntos sumados en quince partidos y sólo dos derrotas lejos de Balaídos, afronta un desafío mayúsculo en el Camp Nou, donde nadie ha conseguido arañarle algún punto al Barcelona en LaLiga.

Los números del líder asustan con 51 goles a favor y sólo nueve en contra, sobre todo porque el equipo celeste se ha vuelto mucho más vulnerable a nivel defensivo desde que el sueco Carl Starfelt cayó lesionado.

Sin el central, que sigue sin recuperarse de la lumbalgia con la que regresó de jugar con su selección nacional la repesca para el Mundial, el Celta ha encajado quince goles en cinco partidos, seis de ellos en el doble enfrentamiento contra el Friburgo y otros tres ante el Real Oviedo.

La ausencia del sueco está siendo un quebradero de cabeza para Claudio Giráldez, incapaz de encontrar un recambio de garantías. La derrota por 0-3 ante el Oviedo agotó el crédito del ghanés Joseph Aidoo y en la vuelta frente al Friburgo el elegido fue el canterano Yoel Lago, sustituido al descanso.

La solución, por tanto, no es fácil para el técnico celeste, que podría juntar a Javi Rodríguez y Marcos Alonso por dentro del eje para alinear una defensa de cuatro, con Javi Rueda o Álvaro Núñez en el costado derecho y Carreira en el izquierdo.

La otra posibilidad es que es mantenga a Yoel junto a los intocables Marcos Alonso y Javi Rodríguez, por lo que Mingueza y Carreira actuarían en el centro del campo junto a Vecino y Moriba. En ese caso, Jutglá y Pablo Durán tendrían más opciones de jugar por detrás de Borja Iglesias.

- Alineaciones probables:

FC Barcelona: Joan Garcia; Kounde; Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Eric o De Jong; Lamine, Fermín, Olmo; y Ferran o Lewandowski.

Celta: Radu; Álvaro Núñez, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Carreira; Rueda, Moriba, Sotelo, Mingueza; Aspas, Williot y Jutglá.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité andaluz)

Estadio: Spotify Camp Nou.

Hora: 21.30. EFE

fa-dmg/cpg/cmm

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