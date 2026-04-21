Espana agencias

Comisario de Justicia UE pide respetar la separación de poderes en el caso de Begoña Gómez

Guardar

Madrid, 21 abr (EFE).- El comisario europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, ha instado este martes en Madrid a respetar la separación de poderes en el caso de Begoña Gómez, destacando que es fundamental que la gente pueda tener confianza en que cada rama del Estado reconoce la independencia de las demás.

En un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, el representante europeo había sido preguntado por las críticas lanzadas contra la causa especialmente por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y se le pidió que dijera si le parece razonable que ministros de un Ejecutivo, especialmente el de Justicia, critiquen un auto judicial.

McGrath ha dicho que aunque no comenta "casos individuales" porque corresponde a las autoridades públicas seguir el procedimiento y tratar los casos en consecuencia, "es fundamental que todos los actores del sistema político y del Estado colaboren respetando plenamente un principio clave: la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y, por supuesto, el Legislativo".

"Ninguna instancia está por encima de la crítica, y todos deben rendir cuentas por el importante trabajo que desempeñan. Pero es fundamental que la ciudadanía pueda confiar en que las distintas ramas del Estado, con responsabilidades diferentes, respetan la independencia de las demás y sus respectivos papeles", ha añadido.

Según McGrath, "todos debemos trabajar para garantizar ese principio, esencial para la democracia y para el buen funcionamiento de un Estado democrático".

"Corresponde a cada actor decidir qué reproches, críticas o planteamientos formula. Pero, en términos generales, el punto clave es que, aunque nadie está por encima de la crítica ni de rendir cuentas, es fundamental respetar el principio de separación de poderes entre las distintas ramas del Estado", ha reflejado el comisario.

En su opinión, "eso contribuye a un sistema democrático que funciona bien, con los adecuados mecanismos de control y equilibrio".

El pasado 13 de abril el juez Juan Carlos Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa y propuso juzgar a Gómez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Distintos miembros del Gobierno salieron en defensa de la mujer del presidente, Pedro Sánchez, como Bolaños, que calificó de "anormal" la instrucción, o el de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien defendió la "absoluta inocencia" de Gómez y calificó como una "absoluta injusticia" el auto. EFE

Últimas Noticias

Investigan al exalcalde de Esparreguera y jefe de gabinete de Illa en una causa judicial

Infobae

Identifican una nueva vía molecular en cáncer que mejora la eficacia de las inmunoterapias

Infobae

Nuevas colas en L'Hospitalet para obtener la documentación para regularizar a migrantes

Infobae

Sarabia: “El Atlético tiene una plantilla espectacular y va a sacar un equipazo”

Infobae

El sector de comida rápida facturó un 4 % más en 2025, hasta 6.100 millones de euros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

Europa diseña su nuevo plan contra el narcotráfico y España pide “intensificar” la persecución de las narcolanchas y submarinos

ECONOMÍA

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”