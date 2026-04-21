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Badosa se hunde en el tercer set y dice adiós a Madrid; Grabher, a segunda ronda

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Madrid, 21 abr (EFE).- La remontada que había emprendido Paula Badosa se estancó tras ganar el segundo set porque después fue superada, con rotundidad por su adversaria, la austríaca Julia Grabher que se impuso por 7-6(3), 4-6 y 6-0 y alcanzó la segunda ronda del WTA 1000 de Madrid.

Hace tres años que Paula Badosa, otrora número dos del mundo, no gana un partido en la Caja Mágica. Semifinalista en el 2021, cuando la australiana Ashley Barty, entonces número uno, la apartó del camino hacia el título, hace dos temporadas perdió con su compatriota Jessica Bouzas en el primer tramo. El pasado curso se bajó del evento antes de empezar, por lesión. Y en este 2026, cuando más necesita los triunfos para regresar al top 100, volvió a sucumbir.

Paula no termina de encontrar el rumbo. Apoyada en su palco por el presentador David Broncano, que ya la visitó en su entrenamiento el lunes, por la capitana del equipo de la Billie Jean King Carla Suárez y por su entrenador Pol Toledo, tuvo ganado el primer parcial en el que dispuso de dos puntos de set. Se le escapó en el desempate.

La española tiró de fe y ganó el segundo por 6-4. Volvió al partido. Pero después se diluyó y perdió con rotundidad la tercera manga y el encuentro en su séptima participación en Madrid.

Paula Badosa sufrió su duodécima derrota de la temporada en los veintiún compromisos que ha disputado. No ha logrado pasar la segunda ronda en ninguno de los eventos WTA que ha jugado en lo que va de 2026.

Cayó ante una rival peor ubicada en el ránking, 107 de la clasificación femenina a la que ya había ganado en la única ocasión en la que se habían enfrentado y que disfruta de su segunda presencia en Madrid después de la del 2023, cuando fue repescada de la fase previa.

La austríaca, que tiene como mejor resultado en un WTA 1000 la tercera ronda en Roma 2023, logró su segunda victoria en un cuadro principalo de un torneo del circuito en lo que va de 2026 tras el Abierto de Australia, jugará en segunda ronda contra la canadiense Laylah Fernandez, vigésima cuarta favorita. EFE

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