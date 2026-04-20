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Seattle Storm confirma que Fam acabará el curso con Valencia e irá tarde a la pretemporada

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Valencia, 20 abr (EFE).- Seattle Storm, la franquicia de la WNBA que eligió a la jugadora alicantina Awa Fam en el número 3 del reciente 'draft' de la competición, ha confirmado que la jugadora acabará la campaña con el Valencia Basket y que llegará tarde a su pretemporada.

El club estadounidense ha hecho pública de 19 jugadoras que arrancarán la pretemporada y e incluye en su comunicado la información de que Fam llegará tarde.

El Valencia Basket finalizó este fin de semana la fase regular de la Liga Femenina y arrancará ahora las eliminatorias por el título de la competición, que podrían alargarse hasta el próximo 23 de mayo, en el caso de que el equipo 'taronja' dispute el tercer partido de la final.

También New York Liberty confirmó hace unos días que la alero alemana Leo Fiebich y la interior gallega Raquel Carrera, ambas compañeras de Fam en el Valencia, se unirán tarde a la pretemporada del equipo.

Además, Seattle Storm ha anunciado que la jugadora de Santa Pola llevará provisionalmente el número 11 el mismo que lleva esta campaña en el Valencia Basket.

Las quince franquicias que disputarán la próxima edición de la WNBA deberán reducir sus plantillas para el inicio de la competición a doce jugadoras y podrán mantener opcionalmente dos jugadoras más vinculadas. Tanto Storm como Liberty han anunciado a 19 jugadoras para la pretemporada. `

A diferencia de Carrera, al acabar la actual temporada, tanto Fam como Fiebich quedarán en principio desvinculadas del Valencia Basket porque ambas han firmado con la nueva liga privada Project B. EFE

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