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Planas avisa que no le "temblará el pulso" si Extremadura se salta la normativa agraria

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Sevilla, 20 abr (EFE).- El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dejado claro que "no le temblará el pulso" si el nuevo gobierno extremeño, en el que Vox asume la cartera de Agricultura, se salta las normativa europea o española en materia agraria o ambiental, al igual que hizo en el año 2023 en Castilla León.

En rueda de prensa este lunes en Sevilla, Planas ha recordado que en mayo de 2023 una comunidad (Castilla y León, con un gobierno del PP y Vox) "se permitió modificar las normas de sanidad animal españolas y europeas" y no le tembló el pulso activar de forma inmediata y ejecutiva la suspensión de esa norma que flexibilizaba los controles sanitarios sobre la tuberculosis bovina.

No obstante, ha confiado en que no tenga que llevarlo a cabo en el caso de Extremadura y en que dicho gobierno "no haga ninguna broma ni experimento al respecto" sobre la aplicación de la legislación agraria y ambiental.

Ha advertido de que el derecho europeo es "innegociable, de igual forma que lo es el español vigente", y ha garantizado que todas las normas se aplicarán también en Extremadura.

Según el ministro, con este acuerdo de gobierno se produce una "profunda injusticia cuando se cumplen 40 años de la entrada de España en la UE que han supuesto para el sector agroalimentario un impulso muy importante y gracias a sus políticas ha permitido" que España sea cuarto exportador de la UE, el séptimo del mundo y el primer país en renta agraria europea.

"Que se suscriban estos documentos es significativo por parte de los partidos", ha remachado el ministro de Agricultura.EFE

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