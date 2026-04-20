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Jefa de Protección Civil de Delegación del Gobierno afirma a la jueza de la dana que a las 18.30 horas pidió el Es Alert

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La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno de Valencia, Patricia García, ha afirmado a la jueza de la dana que sobre las 18.30 horas de esa jornada habló con Emergencias y pidió un Es Alert a la población.

La testigo se ha pronunciado así en su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que se ha saldado con 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En el procedimiento hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

En su declaración, García ha explicado que el día de la riada estuvo conectada telemáticamente al Cecopi y, allí, lo primero que se trató fue el tema de Utiel (Valencia). Después se habló de la presa de Forata, que estaba en riesgo por el volumen de agua, ha indicado.

Sobre las 18.10 horas, ha añadido, se paró la reunión y ha comentado que le llamaron desde Madrid, de Delegación del Gobierno, y le preguntaron el motivo por el que no utilizaban el Es Alert. "Esto fue a las 18.25 horas", ha concretado.

Seguidamente, a las 18.28 horas llamó a la secretaria general de la Delegación del Gobierno y un minuto más tarde al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, pero no le cogió el teléfono. Así, se le ocurrió llamar a Inmaculada Piles, responsable de Emergencias, y le comentó que le habían recordado desde Madrid "el tema" de mandar el Es Alert.

El Cecopi, ha recordado, se retomó sobre las 19.10 horas. En ese momento la testigo volvió a llamar a Suárez pero le canceló la llamada. "Ahí fue cuando Suárez habló de que habían preparado un mensaje a la población", ha señalado.

El mensaje que se leyó, ha explicado, estaba dirigido a los pueblos que podían estar afectados por la presa de Forata. Después se habló de Paiporta por parte de la delegada del Gobierno, ha concretado.

SUBIR A PLANTAS ALTAS

Respecto al contenido del Es Alert, la testigo la ha manifestado que "siempre" pensó que el que debían mandar primero a la población era el de subir a las plantas altas, no el referido a la provincia.

Ha indicado, además, que del barranco del Poyo hablaron sobre las 20.10 horas y unos minutos más tarde, a las 20.30 horas, se activó la Unidad Militar de Emergencias (UME) para toda la provincia de Valencia.

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