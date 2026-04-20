Permanece ingresado el menor de 3 años que cayó a un pozo el sábado en Turleque (Toledo)

Toledo, 20 abr (EFE).- El menor de 3 años que cayó a un pozo de 15 metros de profundidad el pasado sábado en Turleque (Toledo) permanece ingresado en el Hospital Universitario de Toledo al que fue trasladado por una UVI.

Según han confirmado a EFE fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), el menor continúa ingresado, mientras que el delegado del Gobierno en la región, José Pablo Sabrido, ha indicado este lunes en rueda de prensa que "gracias a Dios se encuentra bien".

Sabrido ha explicado que la Guardia Civil está llevando a cabo la investigación correspondiente sobre el suceso.

El accidente se produjo el sábado a mediodía en una finca de la calle Cristo, entre Turleque y Tembleque.

Los bomberos de Villacañas tuvieron que llevar a cabo un complejo rescate para sacar al menor de una profundidad de 15 metros. EFE

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