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Machado dice que los comentarios de Albares explican por qué no se reúne con Sánchez

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Madrid, 20 abr (EFE).- La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha señalado este lunes que los comentarios del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, lamentando que haya venido a España identificándose con la "extrema derecha", explican por qué no ha celebrado un encuentro con el presidente Pedro Sánchez.

Machado ha hecho declaraciones a los medios a su llegada al Senado, donde ha sido recibida por el presidente, Pedro Rollán. Ha respondido a una pregunta sobre por qué no se ha encontrado con el presidente del Gobierno, y qué podía responder a las declaraciones del ministro Albares.

"Las declaraciones recientes y las agresiones que se han visto en estas últimas horas explican muy bien la decisión para tener ciertas reuniones y otras no", ha señalado.

La Premio Nobel de la Paz 2025 ha mantenido una reunión en los Despachos de Honor de la Cámara Alta. A continuación, Machado asiste a la reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos.

El ministro de Asuntos Exteriores ha acusado este lunes a la política venezolana de "falta de respeto" a las instituciones españolas en su visita a Madrid, y ha agregado que considera "un error" que Machado quiera presentarse en Madrid como "líder de una facción ideológica", más aún "cuando es la facción de la extrema derecha".

Machado se ha sorprendido de esa acusación de falta de respeto a las instituciones cuando viene "precisamente al Senado, que es la casa del pueblo español".

"Vengo de un encuentro con muchísima gente en la cual estaba nada más y nada menos que el expresidente Felipe González. Ustedes dirán dónde lo ubican en la escala ideológica en este país", ha respondido, para luego nombrar al líder popular Alberto Núñez Feijóo.

"Me he reunido con personas no solamente con distintas posiciones ideológicas, con distintas trayectorias, distintas generaciones, pero tienen algo en común. Quieren el bien para mi país y lo que estoy es profundamente agradecida por ello", ha añadido.

"Todos queremos lo mismo. Elecciones limpias y libres. Estoy segura de que hay muchas condiciones de lo que ustedes viven en este país, como la libertad de expresión, por cierto, que son anheladas en Venezuela", ha añadido.

Y luego ha remachado: "Hay experiencias de pérdidas de libertades en Venezuela que también son una alerta para otros países que hoy las tienen, porque al final el precio de la libertad y la democracia es su defensa, su vigilancia permanente".

A una pregunta sobre el apoyo de Estados Unidos a Delcy Rodríguez Machado ha señalado que ella "está llevando adelante una tarea de desmontaje de una estructura represiva y una estructura de corrupción. Falta ahora, sí, avanzar en la nueva Venezuela democrática" con unas elecciones "limpias y libres".

Por su parte, el presidente del Senado ha puesto de manifiesto "la valentía, determinación, coraje y su amor a su país y a su pueblo" de Machado.EFE

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