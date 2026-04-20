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Galoe recibe el Roel como Director del Siglo XXI en la Semana del Cine de Medina del Campo

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Medina del Campo (Valladolid), 20 abr (EFE).- La 39.ª Semana de Cine de Medina del Campo, consagrada al cortometraje desde hace casi cuatro décadas, ha premiado este lunes con el Roel como Director del Siglo XXI a Guillermo Galoe, quien ha destacado el papel de este festival como lugar de encuentro y plataforma de lanzamiento para realizadores.

"Me hace muy feliz este premio porque es un festival que me ha acompañado desde el principio de mi trayectoria, siempre con mucho cariño por mi obra y por mi persona. Creo que es un certamen clave en el panorama de cortometrajes y que ha impulsado a muchos cineastas", ha declarado a los medios informativos antes de recibir el premio.

Licenciado en Comunicación Audiovisual tras una incursión por los estudios de Arquitectura, Galoe se estrenó en 2016 con un largometraje documental, 'Frágil equilibrio', que le reportó el premio Goya a la mejor película de esa categoría.

Tras un breve paso por TVE como autor, guionista y codirector de la miniserie 'Atlánticas' (2017), así como del cortometraje de ficción 'Aunque es de noche' (2024), distinguido también con un Goya en su apartado, el año pasado estrenó su primera película de ficción, 'Ciudad sin sueño'.

Resume en celuloide el proyecto social y cultural (una escuela de arte) que el propio Galoe ha desarrollado en uno de los asentamientos marginales de Madrid (La Cañada Real), que presenta esta noche en la 39ª Semana de Cine de Medina del Campo (Secime) con alguno de sus protagonistas, entre ellos los actores Bilal Sedraoui y Chule Fernández Silva.

"Es muy bonito ver fuera de España cómo un universo aparentemente tan local, tan específico, realmente resuena en muy lejanos lugares del mundo. Esto nos hace sentir que el cine tiene esa posibilidad de desbordar absolutamente fronteras", ha apuntado Galoe sobre el amplio recorrido de la película en apenas un año de vida.

Dentro de España, ha añadido el director, "hemos descubierto que desborda también el propio contexto en que se inscribe porque no es solo una cinta sobre La Cañada Real, sino una película sobre nosotros mismos".

Uno de sus protagonistas, Toni Fernández Gabarre, ganó en la pasada edición de los Goya el premio al mejor actor revelación. EFE

rjh-im/ram

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