Moreno acusa a Sánchez de aprobar la regularización en precampaña para favorecer a Vox

Madrid, 20 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de anunciar la regularización de inmigrantes en plena campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo para hacer reaccionar al electorado de Vox.

"Obedece a un objetivo estratégico de intentar movilizar a su electorado (el del PSOE) y de paso hacer reaccionar al votante de Vox" para que los espacios se acorten, ha apuntado en un encuentro organizado en Madrid por el diario 'La Razón'.

Según Moreno, Sánchez no ha anunciado la regularización -aprobada la semana pasada por el Consejo de Ministros- "por una convicción", sino por una "necesidad electoral" y por "oportunismo político".

El PP, ha insistido, se opone "a un modelo que no se ha hecho bien" y no se ha hecho "pensando en el interés ni del país, ni de los propios migrantes", sino "pensando exclusivamente en un instrumento político para movilizar a su electorado".

Además, Moreno ha dicho que, aunque la posición del PP de Andalucía y de Génova sobre la "regularización masiva de inmigrantes" es "la misma", similar a la de otros gobiernos autonómicos que van a presentar recursos en contra, hoy Andalucía no se va a meter en ningún tipo de recurso, porque están en otro momento, en un proceso electoral. EFE

