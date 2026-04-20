Martes, 21 de abril de 2026

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción deportes. Con la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones aún reciente, el Real Madrid regresa este martes a la competición recibiendo al Alavés en el Santiago Bernabéu con la obligación de ganar para seguir apurando sus escasas opciones de alcanzar al Barcelona, líder de LaLiga EA Sports con siete puntos de ventaja. También se juegan los partidos de la jornada 33 Athletic-Osasuna, Mallorca-Valencia y Girona-Betis.

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FÚTBOL INGLATERRA

Londres. La trigésima tercera jornada de la Premier League inglesa de fútbol empieza este martes con el partido entre el Brighton, noveno clasificado, y el Chelsea, sexto, que acumula cuatro derrotas consecutivas y sigue peleando por los puestos europeos.

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FÚTBOL COPA ITALIA

Roma. El primer finalista de la Copa de Italia de fútbol se dilucida este martes en el estadio Giuseppe Meazza con el partido de vuelta de las semifinales entre el Inter de Milán y el Como, que el 3 de marzo pasado empataron sin goles en el duelo de ida.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con la declaración de Gianinna Maradona, una de las hijas del fútbolista; los policías Lucas Farías y Lucas Borges, los primeros agentes en llegar al lugar del fallecimiento; y Cristian Méndez, el entonces jefe de la Policía Científica.

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BALONCESTO EUROLIGA

Barcelona. El Barça, que terminó noveno la primera fase de la Euroliga, se enfrenta este martes a las 20.45 al Estrella Roja serbio en el play-in en busca de un triunfo que le permita seguir vivo en la máxima competición continental. También se miden con el mismo objetivo el Panathinaikos y el Mónaco (20.00).

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BALONCESTO MUNDIAL FEMENINO

Redacción deportes. Berlín acoge este martes el sorteo del Mundial femenino ​​2026, una cita que tendrá lugar del 4 al 13 de septiembre en la ciudad alemana y que por primera vez contará con dieciséis selecciones, con Estados Unidos como gran favorita en busca de la que sería su quinto título consecutivo.

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TENIS MADRID

Madrid. Las españolas Paula Badosa y Jessica Bouzas, 103 y 50 del ranking de la WTA, respectivamente, abren este martes su participación en el Mutua Open de Madrid ante la austriaca Julia Grabher, 107 de la clasificación, y la brasileña Beatriz Haddad, 69, mientras que la joven Kaitlin Quevedo (20 años y 140 del mundo) se enfrenta a toda una ilustre como la veterana estadounidense Venus Williams, de 45 años, ganadora de siete títulos del Grand Slam y actual número 479 del mundo.

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AGENDA INFORMATIVA

BALONCESTO

- Euroliga. Repesca o 'play-in' (FOTO): Barça-Estrella Roja (20.45) y Panathinaikos-Mónaco (20.00).

- Sorteo del Mundial femenino ​​2026 en Berlín (18.00 CET).

- Madrid. Presentación del acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la FEB para el Eurobasket 2029, con asistencia de Isabel Díaz Ayuso y Elisa Aguilar (11.00. Real Casa de Postas, Plaza Pontejos, 3).

- Copa Europa FIBA. Previa de la ida de la final PAOK-Surne Bilbao Basket.

- NBA. Boston Celtics-Philadelphia 76ers (01.00 del miércoles), San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers (02.00) y Los Angeles Lakers-Houston Rockets (04.30).

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CICLISMO

- Tour de Los Alpes (hasta viernes 24).

- Previa de la 90ª edición de la Flecha Valona, donde se van a medir el belga Remco Evenepoel y la nueva figura francesa Paul Seixas.

- Presentación del equipo KH7 para la Titan Desert con la novedad de Jonathan Castoviejo, en Barcelona.

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FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 33ª jornada (FOTO): Athletic-Osasuna (19.00), Mallorca-Valencia (19.00), Real Madrid-Alavés (21.30) y Girona-Betis (21.30).

. Previas de los partidos Elche-Atlético de Madrid, Real Sociedad-Getafe y Barcelona-Celta.

. Barcelona. Entrenamiento en la ciudad deportiva a las 11.00 (primer cuarto de hora abierto) y rueda de prensa de Hansi Flick a las 13.00. (FOTO) (VÍDEO)

. Atlético de Madrid. Entrenamiento a las 11.00 en el Centro Deportivo Majadahonda y posterior rueda de prensa de Diego Simeone.

. El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, comparece ante los medios en la víspera del partido contra el Getafe en su primera comparecencia pública después de que su equipo se proclamara el sábado campeón por cuarta ves de la Copa del Rey.

- Previa de la jornada 26 de Liga F, en la que el Barcelona puede ganar el título en su visita al Espanyol. Atención a los medios del entrenador del Barcelona, Pere Romeu (11.20).

- Logroño. El seleccionador absoluto de España de fútbol, Luis de la Fuente, interviene en una jornada de formación sobre protección de la infancia, incluida en el Programa UEFA y que tiene como fin asentar principios básicos con la intervención proactiva de los implicados en esta materia. (FOTO) (VÍDEO) (AUDIO)

- Buenos Aires. El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes. (FOTO) (VÍDEO)

- Liga inglesa. 33ª jornada: Brighton-Chelsea (21:00).

- Copa de Italia. Semifinales, vuelta: Inter-Como (21:00).

- Copa de Francia. Semifinales: Lens-Toulouse (21:10).

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FÚTBOL SALA

- Primera División. Adelantados de la 29ª jornada: Jimbee Cartagena-Ind. Santa Coloma (20.00) y Noia-Palma Futsal (21.00).

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HALTEROFILIA

- Campeonatos de Europa, en Batumi (Georgia) (hasta 26). María Olalla (63 kg femenino, Grupo B) a las 12:00 horas.

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TENIS

- Mutua Madrid Open (hasta 3 mayo). Empieza el cuadro femenino. (FOTO)

. Previa del cuadro masculino.

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WATERPOLO

- Previa de la jornada 4 de la segunda fase de la Liga de Campeones en la que el Atlètic Barceloneta recibe al AN Brescia (ITA).

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