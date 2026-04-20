El español Maverick Viñales será baja para el fin de semana de Jerez

Redacción deportes, 20 abr (EFE).- El español Maverick Viñales (KTM RC 16) se perderá el Gran Premio de España que este fin de semana se disputa en el circuito Ángel nieto de Jerez de la Frontera al continuar con su recuperación tras someterse con éxito a una cirugía correctiva a finales de marzo.

Viñales decidió retirarse del Gran Premio de los Estados Unidos que se disputó en el circuito COTA de Austin tras descubrirse que un tornillo de una operación anterior en el hombro se había desplazado, si bien su recuperación 'continúa progresando favorablemente', según destaca un comunicado de prensa de su equipo, en el que confirman que el piloto de Roses (Gerona) no estará en condiciones de competir en la carrera de Jerez.

El plan inicial era que el piloto reserva de KTM, el español Pol Espargaró, participara en esa cita, pero una lesión en la mano, sufrida antes de Jerez, le ha impedido cumplir con sus funciones y aunque se 'exploraron' varias soluciones alternativas, el poco tiempo disponible para conseguir un reemplazo adecuado y competitivo ha hecho que el equipo de Viñales participe en el Gran Premio de España con un solo piloto, el italiano Enea Bastianini

Bastianini consiguió el tercer puesto en la carrera 'sprint' y el sexto en el Gran Premio de Estados Unidos, por lo que confía en mantener esa trayectoria en Jerez y en las próximas carreras europeas.

"Es decepcionante no poder competir en Jerez este fin de semana, una carrera importantísima para mí y la primera 'en casa' de la temporada, pero conozco bien mi cuerpo y ahora mismo la prioridad es recuperarme adecuadamente y asegurarme de volver en las mejores condiciones posibles para el resto de la temporada", explica Viñales en la nota de prensa de su equipo.

"Todo va por buen camino y el objetivo es estar listo para Le Mans", asegura Maverick Viñales. EFE