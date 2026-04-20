Cierre parcial del estadio del Espanyol para el partido ante el Levante, del 27 de abril)

Barcelona, 20 abr (EFE).- El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido el cierre parcial de una de las gradas del RCDE Stadium para el partido del próximo 27 de abril ante el Levante.

La sanción se produce tras el lanzamiento de objetos recogidos por el acta arbitral durante el partido disputado el pasado 21 de marzo ante el Getafe, en concreto el lanzamiento de botellas de agua al técnico José Bordalás y al equipo arbitral.

Anteriormente, el Espanyol ya tenía dos apercibimientos de cierre. EFE