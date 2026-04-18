Espana agencias

Sheinbaum sobre la crisis con España: "Lo importante es reconocer la fuerza de los pueblos originarios" para México

Guardar
Imagen 73LN6CL5OBEZHLJY7B4KEVF5JA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado este sábado que "nunca hubo" una crisis diplomática con España tras la petición de disculpas por la Conquista y dice que lo importante es reconocer "la fuerza de los pueblos originarios" para México.

En unas breves declaraciones a su llegada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, organizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre las tensiones entre España y México tras la carta que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador al Rey Felipe VI exigiéndole una disculpa por los excesos que se cometieron durante la Consquista de América, en el siglo XVI.

"No hay crisis diplomática, nunca la ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria", ha señalado al ser interrogada sobre si daba por concluido el choque con España.

Este es el primer viaje que hace Sheinbaum a Europa desde que es presidenta y se produce después de varios gestos de acercamiento entre ambos países, primero del ministro de Exteriores José Manuel Albares y después del Rey, que recientemente reconoció que hubo "mucho abuso" tras la llegada de los españoles al continente americano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Adelante Andalucía quiere presentarse a las generales en las ocho provincias andaluzas

Infobae

El Breogán, a sellar su permanencia en la pista del Burgos

Infobae

Confirman que los restos hallados en Lugo son de un anciano cuya muerte confesó un vecino

Infobae

Cae en Palma una red que blanqueó unos 10 millones de una macroestafa con criptomonedas

Infobae

Bolaños ve cada vez "mayor conciencia" en Europa sobre la necesidad de regular las redes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura en Barcelona que “nunca ha habido” crisis diplomática entre México y España

Las propuestas del Partido Andalusí: el “humanismo islámico”, la inclusión de Ceuta y Melilla en Andalucía y el árabe como idioma oficial

España, Irlanda y Eslovenia piden en una carta a la Unión Europea que revise la relación con Israel

España abre el grifo al gas ruso pese a las sanciones europeas y mira a Argelia como suministradora por la incertidumbre de la guerra en Medio Oriente

La IHRF aterriza en España para divulgar sobre los derechos humanos y el lawfare: “Las dictaduras ya no necesitan tanques”

ECONOMÍA

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

Cuenta atrás para los inquilinos: tienen 10 días para solicitar a sus caseros una prórroga de dos años en su contrato de alquiler

La gasolina y el gasoil se disparan pese a las rebajas fiscales: “La solución es que el Gobierno tope los precios para evitar abusos”

El tipo de vivienda que más se revaloriza después de una reforma: solo puede vivir una persona y el beneficio es del 31%

La CNMC abre expedientes sancionadores a Red Eléctrica y las grandes energéticas por su actuación durante el apagón

El FMI asegura que la apuesta por las renovables amortiguó el impacto de la guerra de Irán en la inflación española

DEPORTES

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El sueño de la Copa del Rey: un solo superviviente contra una generación entera y el tridente ‘txuri-urdin’ del Atlético de Madrid

El peso de la corona: de la semana más intensa del Cholo Simeone a un reencuentro histórico y con cuentas pendientes en La Cartuja

El Vía Crucis del Real Madrid: mes y medio sin jugarse nada, siete partidos que no puede perder y el juicio del Bernabéu

Carlos Alcaraz no jugará el Mutua Madrid Open: “Me duele mucho no poder estar por segunda vez consecutiva”

El ataque alemán contra el Real Madrid tras las quejas sobre el árbitro: “Son los peores perdedores del fútbol mundial”