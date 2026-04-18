Iberdrola, Endesa y Naturgy inauguran este lunes la comisión del Congreso sobre el apagón

Madrid, 18 abr (EFE).- La comisión de investigación del Congreso sobre el apagón peninsular del 28 de abril de 2025 inaugurará este lunes el turno de comparecencias con los consejeros delegados de Iberdrola España y Endesa, Mario Ruiz-Tagle y José Bogas, respectivamente, que ya dieron su versión de los hechos en el Senado.

La novedad respecto a la comisión de la Cámara Alta, que esta misma semana ha presentado sus conclusiones, estará en el testimonio del presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, del que se espera que aporte la visión de los ciclos combinados de gas sobre el incidente y el funcionamiento del sistema eléctrico.

Sus intervenciones se producirán después de que este viernes la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunciara la apertura de expedientes sancionadores al detectar indicios de infracciones en periodos prolongados de tiempo que, por sí solos, no constituyen la causa del incidente.

La CNMC ha incoado una veintena de expedientes al operador del sistema, Red Eléctrica, y a varias empresas entre las que se encuentran Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol Generación Eléctrica, la asociación nuclear Ascó-Vandellós y Bahía de Bizkaia Electricidad (participado por BP y el Ente Vasco de la Energía)

No obstante, la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación, un procedimiento que puede oscilar entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción.

Un día antes, la comisión de investigación del Senado dio luz verde a las conclusiones y recomendaciones del PP, que cuenta con mayoría en esta cámara, y apuntó al Gobierno, a Red Eléctrica y a la CNMC como responsables, a distintos niveles, de lo ocurrido.

El informe, que deberá presentarse al pleno, determina que el apagón "no fue un accidente imprevisible, sino el desenlace de una fragilidad estructural conocida con antelación", y sostiene que Red Eléctrica, como operador del sistema, conocía el riesgo y, pese a ello, "no desplegó a tiempo una respuesta suficiente".

Además, responsabiliza al Ejecutivo central -en concreto, al Ministerio para la Transición Ecológica- al entender que "no basta con fijar objetivos de transición o de despliegue renovable", sino que hay que acompasarlos con "seguridad operativa, con fortaleza de red, con seguridad de suministro y con adaptación real del sistema".

A tenor del documento propuesto por los populares, la CNMC también forma parte de este "andamiaje regulatorio" que falló, puesto que aunque "conocía o debía conocer los riesgos estructurales", no ejerció "con la diligencia exigible sus competencias de actualización normativa".

El texto salió adelante con 17 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.

Senadores de los grupos minoritarios, aun coincidiendo en ciertos puntos, lamentaron la falta de consenso en las conclusiones o que se pidan dimisiones, como la de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, o el cese de la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, sin haberlo consultado antes.

Un consenso que sí que esperan que haya en la comisión del Congreso, que esta próxima semana echa a rodar, ya que la aritmética parlamentaria de la Cámara Baja es diferente y los grupos, previsiblemente, tendrán que ponerse de acuerdo para culminar su informe sobre el incidente.

Iberdrola España, Endesa y Naturgy abrirán el turno de comparecencias de este órgano de investigación en el Congreso, que arrancará el lunes después de haber aunado las comisiones planteadas por el PP y los partidos del Gobierno -PSOE y Sumar- en una sola bajo la presidencia de la diputada de PNV Idoia Sagastizabal.

Ruiz-Tagle y Bogas -en la que será una de sus últimas intervenciones públicas como consejero delegado de Endesa, ya que dejará su cargo tras la junta de accionistas del próximo 28 de abril- ya hablaron de estos hechos en el Senado hace dos meses.

Allí coincidieron en que, antes del apagón, ya hubo señales de que algo estaba ocurriendo en el sistema eléctrico español; en que Red Eléctrica no actuó con la agilidad suficiente; y en que la programación del operador del sistema para el día del 'cero eléctrico' no fue la adecuada.

Tras ellos intervendrá Reynés como presidente ejecutivo de Naturgy. Lo hará a última hora de la tarde, a partir de las 20:00 horas, según la agenda del Congreso. EFE