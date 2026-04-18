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De la IA a la vivienda, la UIMP abre una nueva etapa volcada en los retos de hoy

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Santander, 18 abr (EFE).- La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) abre este verano una nueva etapa, tras el nombramiento de Ángel Pelayo como rector, con una programación volcada en los retos del presente, desde el impacto de la Inteligencia Artificial o los desafíos de la era Trump a la crisis de la vivienda.

Ángel Pelayo, el primer cántabro en dirigir en democracia la universidad internacional nacida en 1932 para impulsar el progreso de España, se comprometió en su toma de posesión a trabajar por una universidad pública "más influyente socialmente".

El rector presentará los cursos de verano de 2026 el próximo 6 de mayo pero la UIMP ya ha publicado en su web la programación que se desarrollará del 22 de junio hasta el 11 de septiembre en el Palacio de la Magdalena de Santander.

Como cada junio, los cursos comenzarán con el seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), que estará dedicado a la Inteligencia Artificial y su impacto en las estrategias empresariales.

A lo largo del verano se seguirá reflexionando sobre las implicaciones de la IA en distintos ámbitos: la ciberseguridad y la supercomputación, la investigación científica, los derechos fundamentales o los servicios públicos.

Además, se hablará de las nuevas caras de la delincuencia en un taller que tendrá al frente a dos expertos internacionales: Kyung-Shick Choi y Marlon Mike Toro-Álvarez, director y fundador, respectivamente, del Centro para la Ciberseguridad y la Investigación del Cibercrimen.

El papel de España en el mundo se analizará en seminarios como el que dirigirá en julio el embajador representante permanente de España ante la OTAN, Federico Torres Muro, o el titulado 'España en una nueva europa'.

Se reflexionará sobre los desafíos de la política internacional en cursos sobre los minerales críticos y la geoestrategia global, la consolidación de China como "un coloso" o el "nuevo (des-orden mundial", este último de la mano del general de brigada Miguel Ángel Ballesteros.

Y el ex alto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell volverá a dirigir el curso sobre el futuro de Europa que cumple ya catorce ediciones.

Los asuntos nacionales que acaparan más titulares forman parte también de la programación de este verano, que incluye encuentros sobre la reforma de la financiación autonómica, el reto demográfico el mercado inmobiliario y su impacto en las familias o la construcción del futuro de la vivienda. EFE

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