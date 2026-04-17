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Yuste, sobre el arbitraje: "Nos ha provocado un grave perjuicio deportivo y económico"

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Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente en funciones del FC Barcelona, Rafael Yuste, ha argumentado que la queja formal presentada a la UEFA el jueves por el arbitraje en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid responde al "grave perjuicio deportivo y económico" derivado de las decisiones del colegiado.

"En la eliminatoria que nos ha dejado fuera de la 'Champions' se produjeron errores graves que hemos querido manifestar en este comunicado, que están muy bien expuestos, y que creemos que no se ajustan al reglamento y que nos han provocado un grave perjuicio económico y deportivo que refleja nuestra indignación ante la UEFA", afirmó este viernes en declaraciones a los medios de comunicación del club.

Yuste aseguró que la reclamación del Barcelona parte de "un punto de vista constructivo", desde la convicción de que "hay que hacer las cosas mejor", pues la entidad considera que "teniendo a seis personas del estamento arbitral en un partido no se pueden dar tantos errores consecutivos".

"Esto hace mucho daño al reglamento y al mundo del fútbol. Todos nos podemos equivocar, pero tenemos tres personas en el campo que están arbitrando y tres más siguiendo el partido desde una sala. No entendemos cómo no se pitan acciones flagrantes de la forma adecuada", añadió el presidente del Barcelona.

Tras remarcar su voluntad de "defender la institución", Yuste declaró que es necesario "mirar hacia adelante" y que el equipo centre los esfuerzos en LaLiga EA Sports (Primera División).

"El equipo acabó muy tocado porque lo dio todo. Tuvo una gran puesta en escena, con un fútbol brillante jugado por gente muy joven y comprometida. Es un orgullo. Dentro de un tiempo, esperemos que poco, puedan levantar esta anhelada Copa de Europa", agregó. EFE

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