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El Orfeón Donostiarra se suma a la ilusión de la Real con el himno txuri urdin

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San Sebastián, 17 abr (EFE).- El Orfeón Donostiarra se sumó este viernes a la ilusión colectiva de los aficionados de la Real Sociedad ante la final de la Copa del Rey que el equipo blanquiazul disputará este sábado en Sevilla contra el Atlético de Madrid y subió a redes sociales su interpretación del himno txuri urdin.

Cada uno de sus integrantes luce sobre sus uniformes de concierto la bufanda con los colores blanco y azul de la Real Sociedad mientras cantan una versión del himno "que conecta tradición, emoción y sentimiento de pertenencia", según explicó el Orfeón.

El vídeo está grabado en la sala de ensayos del coro y pasa de la interpretación "desde la formalidad y el rigor musical que define a la entidad" al entusiasmo creciente, hasta mostrar lo que "late bajo esa apariencia": las camisetas de la Real al tiempo que los cantores ondean las bufandas con los brazos en alto.

"La pieza se construye a partir de una idea narrativa sencilla pero significativa: desde la solemnidad que caracteriza al Orfeón como institución centenaria hacia la expresión más íntima y compartida del sentimiento txuri urdin", destacó. EFE

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