España

Un español adopta a un hombre de 32 años al que crió desde su infancia: “La familia no siempre viene determinada por la sangre”

El Código Civil permite adoptar a mayores de edad si se cumplen ciertos requisitos

Guardar
Un juez golpea su mazo.
Un juez golpea su mazo. (Canva)

El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Fuengirola (Málaga) ha reconocido la adopción de un hombre de 32 años por un hombre que asumió su crianza desde los 5 años. El tribunal ha reconocido los lazos afectivos que ambos han mantenido durante 27 años.

La sentencia, difundida por EFE, refleja que el señor se había hecho cargo del cuidado, educación y atención diaria del adoptado desde los primeros años de su infancia. Aunque en la mayoría de los casos la adopción suele estar asociada a menores de edad, la legislación española contempla excepciones para personas adultas. El artículo 175.2 del Código Civil prevé la posibilidad de que un mayor de edad pueda ser adoptado, siempre que se cumplan ciertos requisitos legales. En esta ocasión, la justicia ha considerado determinante la convivencia prolongada y estable, así como el proyecto de vida en común que ambos han compartido a lo largo de casi tres décadas.

Según los razonamientos de la sentencia, la adopción es una ficción legal por la que se crea un vínculo jurídico paternofilial entre el adoptante y el adoptado. Con este fallo, se establece una relación jurídica igual a la que se da entre unos padres y su hijo biológico, con sus mismos efectos legales. “Supone la integración en una familia de una persona que no tiene con ellos vínculos de sangre”, resume el escrito del tribunal.

Tras la resolución judicial, el adoptado dejará atrás el apellido de su progenitor para inscribirse oficialmente con el de la persona que lo crió y asumió el papel de padre durante toda su vida. El proceso de adopción culmina así después de 27 años de convivencia, en los que el actual padre adoptivo ejerció de referente y figura paterna.

Adoptado 27 años después

Un padre abraza a su hijo.
Un padre abraza a su hijo. (Canva)

El actual padre adoptivo asumió la crianza del menor desde que este tenía 5 años, tomando ese rol mientras la relación con el progenitor desaparecía, según lo explicitado en la demanda. En los años siguientes, la figura paterna biológica quedó relegada a la de un conocido, ya que las visitas eran nulas o esporádicas y estaban rodeadas de excusas, provocando en el niño la percepción de que solo se trataba de un familiar distante, no de un verdadero padre.

Después de 27 años de relación paternofilial, ambos solicitaron que la adopción se hiciera finalmente efectiva. En palabras del letrado, “la familia no siempre viene determinada por la sangre, sino por quienes deciden quedarse a cuidar, educar y querer día tras día”.

El tribunal explica que, si bien el ordenamiento jurídico concibe la adopción como una medida de protección de menores, existe la posibilidad de adoptar a mayores de edad, si bien hay que reunir una serie de requisitos. En concreto, la persona que adopta debe tener más de 25 años y superar en al menos 16 a la persona que va a adoptar. Debe haber consentimiento por varias partes, así como conformidad de la pareja del que adopta. Además, debe haber una situación familiar o de convivencia estable entre ambos, por lo menos de un año. El magistrado ha considerado que se cumplían todos los apartados, por lo que ha permitido la adopción.

Temas Relacionados

FamiliaTribunales EspañaTribunalesJuiciosJusticiaSentenciasEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 17 abril

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 17 abril

Kiko Matamoros y Makoke se declaran culpables del delito de alzamiento de bienes a Hacienda: las penas solicitadas por la Fiscalía

En una jornada de alta tensión en la Audiencia Provincial de Madrid, el colaborador televisivo y su exesposa admiten haber ocultado un patrimonio millonario y una mansión en Pozuelo

Kiko Matamoros y Makoke se declaran culpables del delito de alzamiento de bienes a Hacienda: las penas solicitadas por la Fiscalía

Así es como puedes cortar los bucles de pensamiento por la noche, según un psicólogo: “Intentar dejar la mente en blanco no funciona”

En estos momentos de tranquilidad es cuando a muchas personas les aborda la ansiedad, ya que hay menos distracciones y ruido

Así es como puedes cortar los bucles de pensamiento por la noche, según un psicólogo: “Intentar dejar la mente en blanco no funciona”

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

Las tarifa media de electricidad puede variar desde los 29 euros hasta los 55 euros mensuales y se registran diferencias notables también en el mercado de gas, según un estudio de Roams

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

Esto es lo que le pasa a tu nivel de azúcar en sangre cuando comes palomitas de maíz, según nutricionistas

Los carbohidratos que aporta este snack son fundamentales, pero las personas que quieren evitar aumentos bruscos de glucosa deben tener en cuenta lo que indican los expertos

Esto es lo que le pasa a tu nivel de azúcar en sangre cuando comes palomitas de maíz, según nutricionistas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Magyar no rompe del todo con Orbán: rechaza la adhesión de Ucrania a la UE, el veto al petróleo ruso y el pacto migratorio

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

ECONOMÍA

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

Elegir bien la compañía de la luz puede ahorrarte hasta 300 euros al año en la factura

Un trabajador es despedido por decirle “estás bien rica, mamasita” a una empleada de prácticas menor de edad: afirma que estaba “tarareando una canción”

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

¿La casa de tu vecino siempre huele mal? La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes denunciar

Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

DEPORTES

Djokovic se perderá el Masters de Madrid por una lesión: “Sigo con mi recuperación para volver pronto”

Djokovic se perderá el Masters de Madrid por una lesión: “Sigo con mi recuperación para volver pronto”

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”