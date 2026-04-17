El RCD Mallorca celebrará el 'día de Piratas' contra el Valencia

Palma, 17 abr (EFE). - El RCD Mallorca celebrará el próximo martes, aprovechando su encuentro de LaLiga EA Sports contra el Valencia, el 'día de Piratas' para celebrar "un hito histórico como es que Vedat Muriqi se haya convertido en el máximo goleador de la historia del club en Primera".

El club, mediante un comunicado, ha informado de que los integrantes de la Grada Infern 1916, la grada de animación del Estadio Mallorca Son Moix, recibirán un gorro pirata para "generar una atmósfera especial".

En el resto del estadio habrá aplaudidores de color negro "para crear un ambiente propicio para que los tres puntos se queden en la isla" y un tifo de grandes dimensiones en la Tribuna Este.

Por otro lado, los clubes federados de la isla, gracias a una colaboración entre el RCD Mallorca y la Federació de Futbol de les Illes Baleares (FFIB), podrán disfrutar de una promoción especial de entradas limitadas a 10 euros.

Muriqi se convirtió en el máximo artillero de la historia del club balear en Primera, al anotar dos goles contra el Rayo Vallecano, el pasado domingo, y superar con un total de 55 tantos, al camerunés Samuel Eto'o. EFE

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