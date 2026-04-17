Espana agencias

El Lleida y el Calafell, ante la oportunidad de ampliar su palmarés en la Copa WSE

Guardar

Lleida, 17 abr (EFE).- El Pons Lleida Llista buscará este fin de semana, como anfitrión, convertirse en el club con más títulos de la Copa WSE, en una final a cuatro que se disputará en el pabellón Onze de Setembre y que disputarán también el Calafell la Menorquina, el HCR Monza italiano y el Juventude Pacense portugués.

Los ilerdenses tratarán de sumar su cuarto trofeo, tras los de 2018, 2019 y 2021, y convertirse así en el equipo más laureado. Además, buscarán aprovecharse del factor campo para lograr la victoria, pues ya se impusieron en su pabellón en las ediciones de 2018 y 2019.

Los anfitriones se encuentran en octava posición de la OK Liga. Después de un mal inicio de temporada, los de Edu Amat han mejorado sus prestaciones, y dependen de ellos mismos para clasificarse para los play-off por el título.

Buena parte de culpa la tiene el jugador argentino Nico Ojeda, que es el máximo goleador en el campeonato nacional y tiene un 50% de efectividad en las faltas directas.

En su camino hacia esta fase final, el Pons Lleida superó al Pas Alcoy en la tanda de penaltis, mientras que en los cuartos se impuso con cierta claridad al Sanjoanense (7-5 en el global).

El rival de los ilerdenses en la primera semifinal del sábado (17:30 CET) es el HCR Monza. Los italianos ganaron el título en 1989 y fueron subcampeones en 1982.

A pesar de su prestigio europeo, su presencia en las grandes competiciones continentales ha disminuido en las últimas décadas. De hecho, esta será la primera final a cuatro de la Copa WSE del conjunto rojiblanco.

El Monza ocupa la sexta plaza en la liga italiana, y se caracteriza por la poca cantidad de goles encajados, lo que habla bien de su defensa.

En las rondas previas, ganó al Voltregà en octavos de final (4-3) y al Riba d’Ave en cuartos (8-7).

En la segunda semifinal del sábado (20:00 CET), un consolidado Calafell la Menorquina tratará de vencer al Juventude Pacense, recién llegado a la competición.

El conjunto catalán ya sabe lo que es ganar este trofeo, pues se impuso al Follonica italiano por 6-5 en la final de 2022, lo que supuso el primer título internacional de su historia. La del 2026 será su segunda presencia en la final a cuatro.

El conjunto entrenado por Guillem Cabestany es una de las revelaciones del curso. Este año fue subcampeón de la Copa del Rey, es cuarto en la OK Liga y ha vencido al Barça, el equipo hegemónico del hockey español, en dos ocasiones.

Para llegar hasta estas alturas de la competición, el Calafell superó al Dinan Quevert francés en la tanda de penaltis y al Braga (3-2), otro de los equipos potentes de la Copa WSE.

Por su parte, el Juventude Pacense se presenta en las eliminatorias finales como la cenicienta de esta fase final. El club de Paços de Ferreira ascendió a la primera división portuguesa en 2023, y en solo tres años ha logrado plantarse en las semifinales de la segunda competición europea.

Esta temporada, son octavos en el campeonato doméstico, y deben mantener esta posición si quieren disputar los play-off por el título liguero.

Además, cuentan con el máximo goleador del torneo, Filipe Florido, que ha convertido seis dianas en los cuatro encuentros que se han disputado hasta la fecha.

En las eliminatorias anteriores, el Juventude Pacense se impuso al RHC Diessbach (9-3) y al Caldes (13-10). EFE

pbl/fa/og

Últimas Noticias

Galicia espera que Plan Estatal de Vivienda sume sus alegaciones y dice que "ya era hora"

Infobae

PP y Vox perfilan en Aragón un pacto de gobierno "sólido" y posponen el reparto de cargos

Infobae

Etuani pide humanidad y tiempo: lucha contrarreloj para evitar un desalojo en Gran Canaria

Infobae

El TC estudiará si se puede dejar de pagar pensión compensatoria al vivir con otra pareja

Infobae

Bolaños cree que la instrucción de Peinado sobre Begoña Gómez es "anormal" y "excepcional"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Feijóo pide la vuelta de María Corina Machado a Venezuela y se acuerda del Gobierno de Sánchez: “No con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas”

Magyar no rompe del todo con Orbán: rechaza la adhesión de Ucrania a la UE, el veto al petróleo ruso y el pacto migratorio

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

ECONOMÍA

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

Primeros problemas de suministro de combustible de aviones en Europa: Wizz Air alerta de escasez en tres aeropuertos

¿La casa de tu vecino siempre huele mal? La Ley de Propiedad Horizontal aclara cuándo puedes denunciar

Los trámites imprescindibles que hay que hacer al comprar un terreno para construirte una casa

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida