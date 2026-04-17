El Lleida y el Calafell, ante la oportunidad de ampliar su palmarés en la Copa WSE

Lleida, 17 abr (EFE).- El Pons Lleida Llista buscará este fin de semana, como anfitrión, convertirse en el club con más títulos de la Copa WSE, en una final a cuatro que se disputará en el pabellón Onze de Setembre y que disputarán también el Calafell la Menorquina, el HCR Monza italiano y el Juventude Pacense portugués.

Los ilerdenses tratarán de sumar su cuarto trofeo, tras los de 2018, 2019 y 2021, y convertirse así en el equipo más laureado. Además, buscarán aprovecharse del factor campo para lograr la victoria, pues ya se impusieron en su pabellón en las ediciones de 2018 y 2019.

Los anfitriones se encuentran en octava posición de la OK Liga. Después de un mal inicio de temporada, los de Edu Amat han mejorado sus prestaciones, y dependen de ellos mismos para clasificarse para los play-off por el título.

Buena parte de culpa la tiene el jugador argentino Nico Ojeda, que es el máximo goleador en el campeonato nacional y tiene un 50% de efectividad en las faltas directas.

En su camino hacia esta fase final, el Pons Lleida superó al Pas Alcoy en la tanda de penaltis, mientras que en los cuartos se impuso con cierta claridad al Sanjoanense (7-5 en el global).

El rival de los ilerdenses en la primera semifinal del sábado (17:30 CET) es el HCR Monza. Los italianos ganaron el título en 1989 y fueron subcampeones en 1982.

A pesar de su prestigio europeo, su presencia en las grandes competiciones continentales ha disminuido en las últimas décadas. De hecho, esta será la primera final a cuatro de la Copa WSE del conjunto rojiblanco.

El Monza ocupa la sexta plaza en la liga italiana, y se caracteriza por la poca cantidad de goles encajados, lo que habla bien de su defensa.

En las rondas previas, ganó al Voltregà en octavos de final (4-3) y al Riba d’Ave en cuartos (8-7).

En la segunda semifinal del sábado (20:00 CET), un consolidado Calafell la Menorquina tratará de vencer al Juventude Pacense, recién llegado a la competición.

El conjunto catalán ya sabe lo que es ganar este trofeo, pues se impuso al Follonica italiano por 6-5 en la final de 2022, lo que supuso el primer título internacional de su historia. La del 2026 será su segunda presencia en la final a cuatro.

El conjunto entrenado por Guillem Cabestany es una de las revelaciones del curso. Este año fue subcampeón de la Copa del Rey, es cuarto en la OK Liga y ha vencido al Barça, el equipo hegemónico del hockey español, en dos ocasiones.

Para llegar hasta estas alturas de la competición, el Calafell superó al Dinan Quevert francés en la tanda de penaltis y al Braga (3-2), otro de los equipos potentes de la Copa WSE.

Por su parte, el Juventude Pacense se presenta en las eliminatorias finales como la cenicienta de esta fase final. El club de Paços de Ferreira ascendió a la primera división portuguesa en 2023, y en solo tres años ha logrado plantarse en las semifinales de la segunda competición europea.

Esta temporada, son octavos en el campeonato doméstico, y deben mantener esta posición si quieren disputar los play-off por el título liguero.

Además, cuentan con el máximo goleador del torneo, Filipe Florido, que ha convertido seis dianas en los cuatro encuentros que se han disputado hasta la fecha.

En las eliminatorias anteriores, el Juventude Pacense se impuso al RHC Diessbach (9-3) y al Caldes (13-10). EFE

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