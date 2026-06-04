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El presunto comisionista de 'Mascarillas' de Almería dice que su actividad con Diputación fue "deficitaria"

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El empresario Kilian L.S., investigado en el caso 'Mascarillas' de Almería como supuesto comisionista en el contrato de dos millones de euros realizado por la Diputación para adquirir material sanitario durante la primera fase de la pandemia de covid-19, ha defendido este jueves que la actividad que mantuvo con la institución a través de su empresa Pulconar SL, a la que se adjudicaron al menos 16 contratos de obras, fue "deficitaria".

Según han trasladado a Europa Press fuentes presentes en la declaración, el empresario y amigo desde la infancia del exvicepresidente tercero y exdiputado de Fomento Óscar Liria ha apuntado que su empresa realizó varios trabajos de obra civil para la Diputación de Almería, aunque estos solo supusieron "el 0,28 por ciento" del volumen de adjudicaciones del Área de Fomento en un periodo de cuatro años.

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El investigado, que contaba con varias empresas, ha incidido así en el bajísimo porcentaje de adjudicaciones que habría percibido a través de la empresa participada además por otro B.S.P, otro de los empresarios investigados, la cual habría estado durante largos periodos de tiempo --de años incluso-- sin recibir invitaciones para concurrir en licitaciones de obra por parte de la Diputación.

A preguntas únicamente de su abogado, el empresario ha incidido en la escasa rentabilidad que le supusieron estas contrataciones con la Diputación por las que, según la investigación realizada por la UCO, obtuvo solo en un periodo de dos años unos 421.805 euros. Asimismo, ha encuadrado en la normalidad dichas adjudicaciones de obras.

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En este sentido, a lo largo de casi 45 minutos de declaración ha abundado en los gastos derivados de la propia dinámica empresarial y el desempeño de los trabajos a la hora de justificar unos estrechos márgenes de beneficio de la sociedad que, según la UCO, habría estado también participada aunque de forma "velada" por otro empresario y el expresidente Liria bajo un supuesto "plan preconcebido" con el que obtener fondos públicos.

De otro lado, el investigado ha tratado de justificar además algunos pagos de escasa entidad realizados por la prestación de trabajos mediante la subcontratación de tareas a Francisco Liria, el hermano del exvicepresidente quien tiene previsto declarar este viernes en sede judicial.

En cuanto a su actividad a través de Azor Corporate Ibérica, la sociedad a través de la cual se procedió a la adquisición de las mascarillas y el resto de material sanitario durante abril de 2020, el investigado se ha remitido a sus declaraciones anteriores en sede policial sin aportar nuevos detalles ante un contrato por el que la Guardia Civil advierte de un sobrecoste superior a los 900.000 euros, esto es, del 42,27 por ciento.

LIRIA DECIDE NO DECLARAR

Durante la jornada también ha adelantado su comparecencia el exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería y exdiputado provincial de Fomento Óscar Liria, quien únicamente ha comparecido para acogerse a su derecho a no declarar en este momento de la instrucción a la espera de que la UCO ponga a disposición de la causa nuevos informes aún pendientes a partir de la intervención de teléfonos móviles y la documentación recopilada en los registros practicados el pasado mes de noviembre.

Su abogado defensor, Pablo Luna, ha explicado a la salida de la Ciudad de la Justicia ante los medios que el juez ha aceptado adelantar la comparecencia prevista inicialmente este viernes para evitarle un nuevo desplazamiento ya que representa además a la pareja sentimental de Liria, Ana Belén M.S. la cual está también investigada en la causa.

En su caso, la pareja del exvicepresidente ha tratado de justificar a preguntas de su letrado la adquisición de un dúplex en Huércal-Overa, donde fue concejal por el PP en la anterior corporación. La UCO sitúa a la investigada, además, como beneficiaria a título lucrativo de coches de alta gama adquiridos con fondos del a trama.

Según su abogado, la "trazabilidad económica" de la compra del dúplex ha quedado "acreditada" sin que conste "ningún pago extraño ni a ningún tipo de cuantía económica" relacionada con Liria. Luna ha avanzado que se ha solicitado el sobreseimiento de la causa para ella al no ver "responsabilidad ninguna"

En esta primera sesión de declaraciones también han declarado, a preguntas de sus respectivos abogados, dos empresarios que, como parte de su actividad, se dedicarían a la importación de productos procedentes de China con quienes se habría contactado inicialmente para conseguir el material sanitario cuyo contrato destapó la supuesta trama por la que se investigan contratos desde 2016 en adelante.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PSOE ha lamentado que los investigados no hayan querido responder a las preguntas del resto de partes, por lo que consideran que las versiones ofrecidas hoy "no aportan nada" nuevo a la causa con respecto a lo ya instruido.

En este sentido, el abogado Javier Salvador ha explicado ante los medios que se solicitarán "diligencias paralelas" así como la declaración de testigos para que puedan da cuenta de lo que "necesitamos saber de esta causa" que se sigue por presuntos delitos de malversación, cohecho, y blanqueo de capitales, entre otros.

GIMÉNEZ, PENDIENTE DE NUEVA FECHA

La declaración judicial del exvicepresidente segundo de la Diputación Fernando Giménez ha quedado pendiente de nueva fecha tras la suspensión obligada por la indisponibilidad de su letrado, quien ha alegado problemas médicos para solicitar un aplazamiento.

Giménez era el primeros de los 43 investigados llamados a declarar por el instructor Manuel Rey Bellot en la ronda de comparecencias que finalizará el próximo 26 de junio, cuando está previsto que declare el presidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, a quien ninguno de los investigados ha aludido este jueves en sus declaraciones.

El también exdiputado provincial de Presidencia estaría situado en el núcleo duro de la trama al formar parte del grupo de WhatsApp llamado 'Naranjito' del que también formaban parte García y Liria.

Según los investigadores, los tres hacían uso del mencionado chat para intercambiar mensajes en clave y abordar el cobro de supuestas comisiones con la adjudicación de obras y contratos de servicios que se llevaban a la junta de gobierno de la institución provincial desde 2016 en adelante.

En dichas conversaciones, que también mantenían por privado, hacían continuas alusiones a términos odontológicos para referirse a esas supuestas 'mordidas' con comentarios como "me tengo que hacer una limpieza", "necesito empastarme dos o tres muelas", "tengo las muelas picadas" o "sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer", entre otras.

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EuropaPress

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