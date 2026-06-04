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El Gobierno defiende que las reuniones de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil se ciñen al ámbito personal

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El Gobierno admite que se produjeron reuniones entre la exmilitante del PSOE Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, aunque se limitaron al "ámbito personal", según indican fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo reconoce estos encuentros después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara en un informe que Díez se vio en varias ocasiones con González para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los agentes investigadores.

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La UCO señala en este informe, incorporado al sumario del 'caso Leire Diez', que la investigada puso en marcha un serie de acciones que "mediante entrevistas personales con la directora de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Los investigadores señalan que existía una relación entre Díez y González previa a su nombramiento como jefa de la Guardia Civil, en septiembre de 2024 y constatan al menos tres reuniones entre esa fecha y abril de 2025.

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MARLASKA LO NEGÓ HACE UNA SEMANA

Hasta el momento, el Ejecutivo había negado cualquier reunión con Díez ni con ninguna otra persona implicada en la trama, tal como aseguró el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el pasado jueves desde Granada: "La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona", dijo Marlaska, precisando que ni con "Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo".

Este mismo lunes, el ministro defendió a Mercedes González y le trasladó su apoyo, destacando su "ejemplaridad y honestidad". Asimismo, dijo que él ni conoció ni hubiera tolerado "ninguna intromisión".

"No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado", ha zanjado el ministro en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, donde asiste a una reunión de ministros de Interior de la UE.

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