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Mapfre presenta 'In the American West', la mítica serie fotográfica de Richard Avedon

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Madrid, 4 jun (EFE).- PhotoEspaña y la Fundación Mapfre presentan ‘In the American West 1979-1984’, la mítica serie fotográfica de Richard Avedon de retratos de trabajadores del oeste americano, personas “invisibles que sin embargo mueven el mundo, los que hacen el trabajo”, asegura el comisario, Clément Chéroux, director de la Fondation Henri Cartier-Bresson.

La exposición muestra, por primera vez en Europa, la serie completa de 110 retratos de camareras, granjeros, mineros, carniceros o feriantes afectados por la crisis del petróleo de los años 70 y la posterior desindustrialización de Estados Unidos.

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En total, Avedon retrató a más de mil personas en entornos como rodeos, ferias o espacios de trabajo.

Son retratos crudos, de una tristeza profunda, de personas que miran directo a cámara, vencidos, resignados o desafiantes, que el fotógrafo realizó a modo de crítica política y social a lo largo de varios viajes en una etapa en la que ya estaba en la cima de su carrera como fotógrafo de moda.

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En esos años, Avedon “ya era el fotógrafo más importante de su generación”, asegura en Chéroux, quien recuerda que, por entonces, ya había expuesto en el Moma y el Metropolitan de Nueva York, ya era el fotógrafo de las portadas de la revista Vogue y ya había sido representado por Fred Astair en la película ‘Funny Face’.

El mítico fotógrafo de moda, retratistas de los protagonistas más glamurosos de la época, sentía también la necesidad de fotografiar la cruda realidad a modo de crítica social y política como en sus trabajos sobre el movimiento por los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, los manifestantes contra la guerra de Vietnam o las grandes sagas políticas que manejaban los destinos del país.

La exposición muestra las 110 “copias de referencia”, seleccionadas y trabajadas por Avedon y que sirvieron de base tanto para la muestra original como para la edición del libro en 1985, que han sido prestadas por la Fundación Richard Avedon.

‘In the American West 1979-1984’ es la serie para la que más ha trabajado Avedon, recuerda el comisario, quien señala que el fotógrafo no se limitaba a colocar a las personas delante de un fondo blanco y disparar, que de hecho, trabajaba cada imagen y establecía relación con las personas hasta el punto de llegar a cartearse con algunas de ellas.

Hoy la serie es mundialmente conocida y considerada uno de los más importantes retratos de una era junto a las ‘Fotografías Americanas’ de Walker Evans de los años 30 y ‘The Americans’, de Robert Frank en los años 50, que también puede verse como parte de PhotoEspaña 2026. EFE

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