24-42. Nielsen y Hallgrimsson se exhiben en la portería del Barça

Segovia, 17 abr (EFE).- Emil Nielsen en la primera parte y Viktor Gisli Hallgrimsson en la segunda ofrecieron una exhibición en la portería del Barça en la victoria del equipo azulgrana este viernes, por 24-42, en la pista del Balonmano Nava, con porcentajes de paradas que superaron el 40 por ciento en el caso del portero danés y el 50 en el del islandés.

El conjunto segoviano salió a la pista con una buena intensidad, la suficiente como para igualar el primer parcial del encuentro, con Patotski acertado en el marco, bien ayudado por la defensa, y entrando con decisión en el ataque por el extremo izquierdo.

Pero bastó con que el campeón de Liga fuera paulatinamente elevando su nivel para que, en cuanto Nielsen detuvo un par de lanzamientos, comenzara a abrir las diferencias, que llegaron a ser de nueve goles en la recta final de la primera parte, con un equipo local más animoso que acertado.

En el segundo tiempo fue Hallgrimsson quien amargó la noche a los jugadores segovianos con sus paradas y lanzó al Barça a culminar un buen número de acciones rápidas que fueron acabando con la resistencia del Balonmano Nava, hasta cerrar el encuentro con la máxima ventaja para el cuadro catalán (24-42).

- Ficha técnica:

24 - VIVEROS HEROL NAVA: Patotski, Buda (1); Reig (1), Otero, Ahumada (2), Carró (1), Marquinhos (1), Marugán (3), Arzoz (1), Pasquet (3), Carrión (3), Baptista (2), Bandeira (2), Roca (1), Bonanno (1) y Herranz (2).

42- Barça: Nielsen, Hallgrimsson; Bazán (2), Fernández (1), Carlsbogard (3), Mem (7), Cikusa (2), Janc (1), N'Guessan (7), Gómez (1), Sola (3), Makuk (4), Seif (1), Fábregas (2), Frade (2) y Barrufet (6).

Marcador cada cinco minutos: 3-3, 5-7, 7-11, 8-13, 9-18, 13-21 (descanso); 16-26, 18-29, 20-34, 20-36, 23-38 y 24-42.

Árbitros: Huertas Herrador y García Del Salto. Señalaron dos exclusiones a los locales y otras dos a los visitantes.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima quinta jornada de la Liga Asobal disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción (lleno). EFE

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