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3-2. El Heidelberg Volkswagen remonta y accede a su segunda final de Liga Iberdrola

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(corrige resultado; bien, 3-2)

Las Palmas de Gran Canaria, 17 abr (EFE).- El Heidelberg Volkswagen tiró de épica para remontar un marcador adverso de 0-2 al Tenerife Libby’s La Laguna y accedió a la segunda final de Liga Iberdrola de su historia, donde defenderá su corona ante el ganador de la semifinal entre Emalsa Gran Canaria y Fundación Cajasol Andalucía.

La central estadounidense Cara McKenzie se encargó de romper el equilibrio inicial con una excelsa rotación de tres saques directos (5-3), aunque una sucesión de errores propios de las locales permitió al Tenerife Libby’s La Laguna crecer en el partido y conectar a la colombiana Yeisy Soto y a Alli Cudworth (9-12).

A pesar de la desventaja, las pupilas de David Gil aprovecharon el buen comienzo de McKenzie y dos errores de la propia Cudworth para poner unas tablas (16-16) que no terminaron de meter al Heidelberg Volkswagen en partido, que acusó algunos problemas en defensa (18-21). Gil metió bisturí para reconducir la manga, pero tres puntos de Jéssica Akamere dieron la primera ventaja a las laguneras (22-25).

Lejos de acusar el golpe, las grancanarias aprovecharon el empuje del público para poner una primera gran ventaja (9-5), lo que obligó a Ricardo Lemos a pedir un primer tiempo muerto que surtió efecto e inició un parcial de 1-6 guiado por la argentina Antonela Fortuna (10-10).

En el ecuador de la manga, el duelo alcanzó una máxima igualdad y presentó una bonita batalla ofensiva entre la cubana Sulian Matienzo y la internacional española Carolina Camino, que fue quien precisamente rompió el marcador para las tinerfeñas (21-23). David Gil paró el partido y recondujo la situación (26-25), pero Tenerife Libby’s La Laguna mantuvo el tipo y selló el set (25-27).

Los bloqueos de Lola Hernández y Anlène van der Meer allanaron el inicio del tercer set para el Heidelberg Volkswagen (8-6), que encontró el buen rendimiento de la argentina Martina Bednarek para poner más distancia con las jugadoras de Lemos (13-10). Una sucesión de malos saques de las tinerfeñas puso más apuros todavía y obligó al portugués a frenar la dinámica (17-14), pero las locales aguantaron el tipo y se adjudicaron el 2-1 (25-23).

El intento de remontada local continuó tras un buen comienzo de Bednarek (7-6), pero Soto no tardó en responder con su potencia al saque (11-13), lo que obligó a Gil a pedir la pausa técnica. Matienzo volvió a engrasar la máquina se convirtió en la apuesta segura del Heidelberg Volkswagen para apelar a la épica y consumar el set de desempate (19-17).

Cudworth y la colombiana trataron de cortocircuitar a las vigentes campeonas de Liga Iberdrola, que encontraron en Blanca Martínez, la defensa de Claudia Figueroa y un misil de la cubana el impulso necesario para adjudicarse la cuarta manga (25-22).

Con las espadas en todo lo alto, las grancanarias aprovecharon el subidón para abrir la primera brecha (5-2), que fue rápidamente sofocada por las tinerfeñas (5-5). Matienzo, MVP del partido, se erigió en la heroína colegial e impulsó, junto a dos enormes bloqueos de Hernández, al Heidelberg Volkswagen a su segunda final liguera consecutiva (15-10).

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-- Ficha técnica:

3 – Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (1), Martina Bednarek (8), Anlène van der Meer (4), Lola Hernández (14), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (3), Blanca Martínez (4), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (25), Cara McKenzie (8) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: David Gil

2 – Tenerife Libby’s La Laguna: Carolina Camino (13), Alli Cudworth (16), Nada Essaiadi (-), Nuria Avero (-), Marga Pizà (líbero), Emily Zinger (-), Jéssica Akamere (12), Itziar López (-), Antonela Fortuna (17), Darina Kumanova (-), Andrea Rodríguez (-), Yeisy Soto (18) y Quinn Pelland (2).

Entrenador: Ricardo Lemos.

Parciales: 22-25, 25-25, 25-23, 25-22 y 15-10.

Árbitros: Diana Rico y Joaquín Ventura

Incidencias: encuentro correspondiente al segundo partido de las semifinales de play-off de la Liga Iberdrola, disputado en el Pabellón Miguel Solaesa ante unos 300 espectadores. EFE

phd/apa

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