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El Valencia Basket se medirá en cuartos al ganador del cruce entre Panathiniakos y Mónaco

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Valencia, 17 abr (EFE).- El Valencia Basket se medirá en los cuartos de final de la Euroliga al vencedor de la eliminatoria a partido único entre el Panathinaikos y Mónaco, dos de los equipos que la pasada campaña disputaron la Final a Cuatro de la competición.

Al ganar su partido en la pista del Dubai Basketball por 85-95, el Valencia se aseguró la segunda posición de la clasificación, que le da ventaja de pista en ese cruce de acceso a la fase final de Atenas sea cual sea su rival.

Si hubiera sido tercero, el Valencia habría quedado emparejado en los cuartos de final contra el Hapoel Tel Aviv israelí, una situación que habría abierto la posibilidad de tener que jugar sin público en el Roig Arena, como pasó a principios de temporada, aunque ya no ante el Maccabi Tel Aviv.

El encuentro de 'play in' entre el equipo griego y el monegasco se jugará el próximo martes en Atenas, dado que el Panathinaikos ha ocupado finalmente la séptima plaza tras ganar al Efes 97-62 y el octavo ha sido el Mónaco, que venció por 105-85 al Hapoel Tel Aviv.

El Valencia Basket ha ganado los dos partidos que ha jugado contra el Panathinaikos en esta fase, por 79-89 en Atenas en diciembre y por 102-84 hace unos días en el Roig Arena. En cambio, cayó en sus dos partidos ante el Mónaco, por 90-84 en el Principado y por 92-102 en Valencia.

El cruce de cuartos de final se abrirá con dos partidos en el Roig Arena, los próximos 28 y 30 de abril, y la eliminatoria regresaría a Valencia tras dos choques en Atenas si hiciera falta un choque de desempate. EFE

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