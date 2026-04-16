Suspendido el juicio del 'pique' de la M-30 hasta el jueves mientras se busca a un acusado

Madrid, 16 abr (EFE).- La Audiencia Provincial de Madrid ha suspendido hasta el próximo día 23 el juicio por el 'pique' de la M-30 el 25 de julio de 2021 que causó la muerte de un tercer conductor después de que uno de los dos acusados, Francisco M.S., se encuentre en busca y captura tras no comparecer por segundo día.

Francisco M.S. y Rafael M.F. se enfrentan a penas de hasta 15 años de cárcel por el pique en los túneles de la M-30 de Madrid a más de 170 kilómetros por hora, en el que impactaron con un tercer vehículo en el que viajaba Juan A.L., médico de profesión, que murió en el accidente.

Los dos estaban citados a declarar este miércoles pero sólo se presentó Rafael, lo mismo que ha ocurrido este jueves.

Así, el juicio quedará suspendido durante cinco días hábiles, es decir, hasta el jueves 23 de abril, aunque podría reanudarse antes si se localiza al acusado que falta.

En caso de que Francisco M.S. no aparezca ese día, el jueves 23, el jurado deberá disolverse y habrá que repetir el juicio.

En declaraciones a la prensa a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, el abogado de la acusación particular que ejercen los padres del fallecido, Mario Argüelles, ha expresado sus sospechas sobre la posible fuga de Francisco, quien "desde el pasado viernes tuvo tiempo de desaparecer sin llamar la atención" al tener "un calendario propicio para la espantada".

Para este letrado no sería conveniente juzgar a los dos acusados por separado, porque, de ser así, "habría dos sentencias y una posibilidad grande de contradicciones entre ellas".

Francisco M.S. está acusado por conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones.

Por su parte, a Rafael M.F. se le acusa de un supuesto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al ir al volante sin permiso por pérdida de puntos. EFE