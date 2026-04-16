Putin, Maduro, Musk, Colón o un cura, otros "quemados" en las fiestas de El Burgo (Málaga)

Salvador Ruiz

Málaga, 16 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin; el derrocado líder de Venezuela Nicolás Maduro; el multimillonario Elon Musk; el descubridor Cristóbal Colón y hasta un muñeco alusivo a un cura que fue detenido son algunos de los personajes "quemados" en las fiestas de El Burgo (Málaga).

Esta localidad está de actualidad después de que el pasado Domingo de Resurrección quemara un muñeco gigante que se asemejaba al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su festividad de la 'Quema de Judas', lo que llevó a Israel a convocar a la encargada de negocios española en aquel país para recibir una reprimenda.

A lo largo de los años han sido numerosos los mandatarios internacionales representados en este tipo de muñecos que fueron pasto de las llamas de esta tradición, como Mohamed VI, Fidel Castro, Hugo Chávez, Donald Trump, George W. Bush, Gadafi, Sadam Husein o Pinochet.

También fue blanco de este festejo Bin Laden, fundador de Al Qaeda, organización terrorista y máximo responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Luis Roldán y Bárcenas

O personajes de la política nacional, como el que fuera director general de la Guardia Civil Luis Roldán, condenado por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa, o el extesorero del PP Luis Bárcenas, condenado por el caso Gürtel.

En otras ocasiones fueron elegidos el terrorismo de ETA; Ana Julia Quezada, condenada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, o un blanqueador de dinero en alusión al considerado en 2005 el mayor caso de blanqueo de capitales de España, conocido como 'Operación Ballena blanca'.

También fueron protagonistas un representante de 'La Manada', como se conoce a los condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016; el exbanquero Mario Conde; el comisario europeo de Agricultura Franz Fischler; la pederastia; un "porreta" o consumidor de porros o la emigración.

Otros fueron el coronavirus, la crisis del petróleo o la carestía de la vida porque "también se queman alegorías", según ha explicado a EFE Fernando Ramos, estudioso de la historia de El Burgo y de esta tradición, que ha comentado que incluso se prendió a Macario, muñeco del ventrílocuo José Luis Moreno, "porque se metía mucho con la gente de los pueblos" y hasta al propio Judas en una ocasión.

En esta población hay una galería de fotografías de estos 'Judas' desde mediados del siglo XX, ha precisado a EFE la alcaldesa, María Dolores Narváez (PSOE), quien ha rechazado las acusaciones de antisemitismo por esta última edición.

"Hace dos años tuvimos el caso de un cura en El Burgo y en Yunquera que fue acusado por varias mujeres de drogarlas y abusar de ellas y quemamos la violencia machista en la figura del cura. Cuando se vio, todo el mundo sabía que era él", ha expresado.

Ha señalado que desde principios del siglo XX se quemaba un muñeco y que en 1946, coincidiendo con la presencia en el pueblo del sacerdote vasco Vicente Pérez Marañón, se introdujo la pólvora en el muñeco, lo que hace que además explote.

Los vecinos están implicados en la tradición: Rafael, de más de 80 años, durante mucho tiempo participó en la creación del judas y aún lo supervisa para que se haga correctamente ya que sabe cómo se coloca la pólvora, y Manuel, de casi 60 años, colabora desde que tenía 10 o 12 años.

Orígenes

Ramos, licenciado en Filosofía, alude entre los orígenes del judas por un lado al Libro de Ester del Antiguo Testamento, a "una salvación de los judíos que dio lugar a la fiesta de Purím" y al hecho de golpear una efigie con un martillo de madera y quemarla y, por otro, a cuando en la Inquisición se quemaba la efigie de una persona acusada en caso de no ser encontrada.

Ha añadido que la tradición del judas existía en "muchos pueblos" de España "y no solo se quema, se apedrea, se ahoga, se ahorca, se fusila, todo quemando algo que hace referencia al mal", y que también se da en América. EFE

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