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2-1. Palmeiras gana, supera los 500 goles y deja en nada el golazo de Juan González

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São Paulo, 16 abr (EFE).- Palmeiras sufrió más de lo previsto para imponerse este jueves en São Paulo por 2-1 al Sporting Cristal en un duelo en que el equipo brasileño superó los 500 goles en la Copa Libertadores y neutralizó la increíble volea del lateral argentino Juan González.

Murilo y 'Flaco' López, de penalti señalado por el VAR a diez minutos del final, anotaron para el conjunto paulista, nuevo líder del Grupo F con cuatro puntos, uno más que Sporting Cristal y Cerro Porteño, que también estrenó su casillero de victorias en esta segunda jornada a expensas de Junior de Barranquilla.

Los dirigidos por Abel Ferreira sudaron para llevarse los tres puntos ante un rival duro de roer, que antes del descanso llegó a igualar el tanto inicial de Murilo (m.27) con la maravilla de González.

El encuentro también sirvió para que Palmeiras superase la barrera de los 500 goles en la Libertadores. Solo River Plate, Nacional y Peñarol están por encima de esa marca.

Los primeros minutos del choque hicieron presagiar un huracán de fuerza máxima contra los dirigidos por Zé Ricardo. Palmeiras acorraló al Sporting en su área, pero no tradujo todo ese caudal ofensivo en goles.

Tanto es así que al descanso lucía 1-1 impensable cuando Murilo se elevó más que nadie para poner en ventaja a los brasileños de cabeza y marcar el gol número 500 en la historia del Palmeiras en la Libertadores, tras una jugada de pizarra a la salida de un córner.

Antes del tanto del zaguero, Jhon Arias probó a Diego Enríquez desde lejos y vio como Leandro Sosa le sacaba un remate a bocajarro a pocos metros de la línea de gol.

La Máquina Celeste apenas cruzaba el centro del campo. Y en esas Enríquez intentó comerle segundos al reloj en cada jugada. Hasta tres veces se desplomó el guardameta sobre el césped del Allianz Parque en los primeros diez minutos.

Pero antes del descanso apareció Juan González para convertir un centro bombeado e inofensivo de Irven Ávila en una maravilla. El lateral argentino, de primeras, empalmó desde la frontal el servicio de su compañero y le salió un chut inapelable para los dos metros de altura de Carlos Miguel.

Máxima efectividad. Primer tiro a puerta y gol.

El golpe dejó tocados a los de Ferreira, que no empezaron tan inspirados el segundo tiempo. Sporting aguantaba y metía ya los primeros cambios antes de cumplirse el 60.

Enríquez volvió a bloquear un buen chut de Arias y Lutiger salvó un pase de la muerte de Andreas Pereira.

El VAR sonrió al cuadro limeño anulando un gol de 'Flaco' López por fuera de juego. Sin embargo, el VAR también fue el encargado de señalar un polémico penalti de Cuenca sobre Arthur Gabriel que transformó el delantero argentino.

Los peruanos, sin embargo, buscaron el empate y lo rozaron con un cabezazo franco de Mateo Rodríguez que desbarató Carlos Miguel. Primera victoria, aunque con dudas. Sporting va en serio.

- Ficha técnica:

2. Palmeiras: Carlos Miguel; Agustín Giay (m.71, Arthur Gabriel), Gustavo Gómez, Murilo, Khellven; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Jhon Arias (m.86, Felipe Anderson); Allan (m.89, Lucas Evangelista), Ramón Sosa (m.71, Luighi) y José Manuel 'Flaco' López.

Entrenador: Abel Ferreira.

1. Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa (m.86, Mateo Rodríguez), Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti (m.86, Cristian Benavente), Yoshimar Yotún; Juan González (m.72, Joao Cuenca), Maxloren Castro (m.60, Santiago González); Luis Iberico e Irven Ávila (m.60, Felipe Vizeu).

Entrenador: Zé Ricardo.

Goles: 1-0, m.27: Murilo. 1-1, m.41: Juan González. 2-1, m.80: 'Flaco' López.

Árbitro: el chileno Piero Maza amonestó a Santiago González, Diego Enríquez y Vizeu.

Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo F de la Copa Libertadores jugado en el Allianz Parque, en la ciudad brasileña de São Paulo. EFE

(foto)

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