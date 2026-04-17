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Jon Rahm afirma no estar preocupado por rumores sobre futuro financiero del LIV Golf

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México, 16 abr (EFE).- El español Jon Rahm dijo este jueves no estar preocupado por los rumores que ponen en entredicho el futuro financiero y la continuidad del LIV Golf.

"Todo salió de repente, yo no estaba preocupado por eso en ese sentido. Normalmente, antes de que los rumores salgan, nosotros sabemos o hay alguien dentro de la liga que sabe algo, esto fue tan rápido que no me preocupé", afirmó el golfista.

Rahm se refirió a lo publicado el pasado miércoles por varios medios en torno a que el fondo soberano de Arabia Saudí estaba a punto de recortar su apoyo financiero a la liga, lo que incluso ponía en duda el desarrollo completo de esta temporada 2026.

"Hasta que las personas a cargo me digan si hay validez o no en los rumores, para mí no tiene sentido pensar en ello. Estamos aquí en México, sabíamos que íbamos a jugar, estamos preparados para este torneo", señaló el nacido en Barrica hace 31 años.

Jon Rahm habló luego de terminar en el segundo puesto al final del primer día de actividad del LIV Golf que tiene su sexta fecha de la temporada 2026 en la Ciudad de México.

Durante la jornada, Scott O'Neil, director ejecutivo de LIV Golf, también habló en la transmisión para el sitio web de la liga.

El directivo negó que el circuito vaya a desaparecer, pero aceptó que se planean algunos cambios.

"Lo que realmente me entusiasma es cómo vamos a avanzar. Hablé de algunos cambios estructurales que se avecinan", apuntó.

Scott subrayó la singularidad del LIV Golf y la penetración que ha tenido en sus cinco años de existencia.

"Lo primero que les digo a los jugadores es que LIV Golf no es para todos. Si quieres pasar tu tiempo en Estados Unidos, esta no es la liga para ti. Ahora estamos en más de mil millones de hogares en todo el mundo donde puedes vernos", puntualizó.

A pesar del lustro que tienen en el mercado, Scott O'Neil dijo que la LIV Golf tiene un futuro brillante y puso como medida de proyección a las principales ligas deportivas estadounidenses, en las que tiene experiencia.

"Habiendo trabajado en la NBA, la NHL y la NFL, en equipos y ligas, y con diferentes experiencias es emocionante venir aquí y poder reinventar lo que hacemos. El LIV Golf es una liga con apenas cinco años de historia. Sé que hay quienes están en contra de la LIV Golf, pero ¿acaso el golf es mejor sin LIV Golf?", concluyó el directivo. EFE

(fotos)

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