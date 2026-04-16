Ortega Smith avanza que llevará a los tribunales su "arbitraria" expulsión de Vox

El exdirigente de Vox Javier Ortega Smith ha adelantado este jueves que llevará ante la Justicia su "arbitraria" expulsión de Vox, después de que el partido haya ratificado la salida del, por ahora, también diputado en el Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

En su cuenta en la red social X (antes Twitter), Ortega Smith ha apuntado que su expulsión definitiva, confirmada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tras desestimar su recurso de alzada, es "ilegal, una vulneración de sus derechos fundamentales, arbitraria y prepotente".

"La ilegalidad que supone vuestra vulneración de derechos fundamentales, arbitrariedad y prepotencia se resolverá en los tribunales de Justicia", ha escrito. "Vox se fundó para combatir todo esto", ha añadido.

UN PROCESO RIGUROSO Y SERIO

De su lado, Vox ha afirmado que la expulsión de Ortega Smith es resultado de un procedimiento que han calificado de "riguroso y serio", "conforme a los más exigentes cánones del Estado de Derecho". El recurso de alzada era el último paso que le quedaba para evitar su expulsión.

La decisión de acudir a los tribunales podría dilatar su retirada de la Portavocía del grupo municipal en la capital y evitar 'de facto' que Arantxa Cabello, la sustituta elegida por la dirección, sea la voz de los de Santiago Abascal en Cibeles.

El Comité de Garantías de Vox anunció a principios de marzo la expulsión de Javier Ortega Smith del partido al considerar que había cometido una "infracción muy grave" tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Por su parte, Ortega Smith insistió en su intención de continuar al frente del grupo municipal hasta el final del mandato, en mayo de 2027, ya que, a su juicio, "es lo legítimo". También tienen expedientes de expulsión los concejales afines a Ortega Carla Toscano e Ignacio Ansaldo.

Ortega también ha recurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentando una denuncia contra el filtrado a la prensa por parte del Comité Ejecutivo Nacional y el de Garantías de su expediente de expulsión.