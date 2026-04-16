Luka Bozic iguala un récord de Rudy Fernández en la ACB vigente desde hace 18 años

Granada, 16 abr (EFE).- El pívot croata del Covirán Granada Luka Bozic ha igualado un récord ACB vigente desde hace dieciocho años al enlazar cinco partidos seguidos de la máxima competición nacional con 30 o más créditos de valoración.

Bozic se fue hasta los 33 de valoración en el partido de la pasada jornada en la pista UCAM Murcia, mientras que anteriormente hizo 32 contra el Basquet Girona, 35 ante el Hiopos Lleida, 30 en la pista del Valencia Basket y 33 ante el BAXI Manresa.

El anterior jugador de la ACB que hizo algo similar en el presente siglo fue Rudy Fernández, que se fue en cinco partidos seguidos a los 30 o más de valoración entre marzo y mayo de 2008 estando en el Joventut de Badalona.

Bozic ha igualado un récord de hace 18 años en una campaña en la que es, por ahora, el jugador más valorado, el que más juega y el que más tiros libres anota de todo el campeonato.

El croata del Covirán Granada, colista de la Liga Endesa, ha firmado ya esta campaña diez partidos con 30 créditos o más de valoración.

Su próximo reto es alcanzar el récord del pívot Marc Gasol, que sumó quince partidos con 30 o más de valoración en la campaña 2007-08, mientras que ese mismo curso Rudy Fernández se quedó en once encuentros. EFE

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