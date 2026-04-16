La entrenadora del Unión Berlín encara su estreno centrada en lograr un resultado positivo

Andrea Gallego Rodríguez

Berlín, 16 abr (EFE).- La entrenadora del Unión Berlín, Marie-Louise Eta, la primera que mujer que se ocupa del banquillo de un club de la Bundesliga, afronta su estreno concentrada en el rival, el Wolfsburgo, y en cómo lograr un resultado positivo.

La preparadora mostró este jueves una actitud positiva con expectativas de que tendrán éxito en el partido de la 30ª jornada del campeonato liguero en la rueda de prensa previa al enfrentamiento del sábado.

Eta aseguró que entiende el gran interés internacional que ha despertado su posición de única entrenadora de un equipo masculino en una de las grandes ligas del mundo, pero la nueva directora técnica del Unión Berlín dijo haber vivido esta situación antes.

En su primera rueda de prensa, Eta dijo ante una sala llena de periodistas que ya vivió una experiencia parecida hace dos años y medio, cuando ejerció de segunda entrenadora, también del Unión Berlín, en la Bundesliga y Champions League.

Ahora, según Eta, lo importante es "lo cotidiano y lo colectivo, lo que luego sucede en el campo".

"Se trata de fútbol, al final se trata de rendimiento", recalcó y expresó que, aunque se dio cuenta de que pasaban muchas cosas a su alrededor, su cabeza estaba "muy llena de fútbol y mucho trabajo".

Sobre los mensajes negativos recibidos en redes sociales, Eta aseguró que no les prestó mucha atención.

"También sé que hubo muchísimas cosas positivas, y creo que eso es bonito y debería prevalecer", sentenció.

"Hay muchísimas personas en el fútbol que también son mujeres", dijo y recordó que no es la única mujer al frente de un equipo de primer nivel, ya que también ocupan estos puestos otras entrenadoras en Francia o en la segunda liga alemana.

"Sería bonito que en algún momento estas preguntas simplemente ya no existieran, que ya no fuera un tema, sino que simplemente se tratara del deporte", reflexionó, porque hacerlo lo mejor posible "es lo que intenta cada uno en su trabajo, independientemente de si es hombre o mujer".

Eta compartió sus impresiones sobre el equipo tras la primera sesión de entreno, que tuvo lugar el martes, y apuntó que la plantilla tiene "buena calidad".

"Naturalmente, se trata ahora de ver qué fortalezas tenemos en el campo", precisó.

"Fue bonito cuando el martes empezó todo, cuando tuvimos el primer contacto", reflexionó.

El pasado fin de semana se anunció su incorporación al equipo masculino y recibió la noticia el sábado por la noche, mientras preparaba el partido del equipo Sub-19.

Primero se sorprendió, pero también le alegró la confianza depositada en ella.

Aunque expresó que no se puede cambiar todo en el Unión Berlín en sólo tres días, su estrategia pasa por "ajustar un par de tornillos", ganar estabilidad defensiva y "marcar goles", por lo que necesitan estar bien preparados con el entrenamiento final del viernes.

De cara al sábado, Eta describió al Wolfsburgo como un rival con una enorme calidad ofensiva e individual, aunque se encuentre actualmente en la penúltima posición de la tabla, con 21 puntos, once menos que los del Unión Berlín (11º).

En este sentido, Eta hizo un llamamiento a los aficionados para que les apoyaran y se mostró muy contenta de jugar en casa.

"Los necesitamos a todos", afirmó.

En el entrenamiento del viernes, Eta dijo que se centrará en cómo defender y cómo atacar, así como explorar las debilidades del Wolfsburgo.

"Al final se trata de llevar todo eso al campo el sábado, aplicarlo, vivirlo desde el principio, levantarnos como equipo", aseveró.

Por ahora, Eta se mostró optimista, y subrayó que todavía tiene cinco partidos por disputar hasta el final de la competición y que su club está en una buena posición de partida, pese a que desde que comenzó 2026 los berlineses sólo han ganado dos duelos, perdido siete y empatado cinco. EFE

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