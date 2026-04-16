Espana agencias

La entrenadora del Unión Berlín encara su estreno centrada en lograr un resultado positivo

Guardar

Andrea Gallego Rodríguez

Berlín, 16 abr (EFE).- La entrenadora del Unión Berlín, Marie-Louise Eta, la primera que mujer que se ocupa del banquillo de un club de la Bundesliga, afronta su estreno concentrada en el rival, el Wolfsburgo, y en cómo lograr un resultado positivo.

La preparadora mostró este jueves una actitud positiva con expectativas de que tendrán éxito en el partido de la 30ª jornada del campeonato liguero en la rueda de prensa previa al enfrentamiento del sábado.

Eta aseguró que entiende el gran interés internacional que ha despertado su posición de única entrenadora de un equipo masculino en una de las grandes ligas del mundo, pero la nueva directora técnica del Unión Berlín dijo haber vivido esta situación antes.

En su primera rueda de prensa, Eta dijo ante una sala llena de periodistas que ya vivió una experiencia parecida hace dos años y medio, cuando ejerció de segunda entrenadora, también del Unión Berlín, en la Bundesliga y Champions League.

Ahora, según Eta, lo importante es "lo cotidiano y lo colectivo, lo que luego sucede en el campo".

"Se trata de fútbol, al final se trata de rendimiento", recalcó y expresó que, aunque se dio cuenta de que pasaban muchas cosas a su alrededor, su cabeza estaba "muy llena de fútbol y mucho trabajo".

Sobre los mensajes negativos recibidos en redes sociales, Eta aseguró que no les prestó mucha atención.

"También sé que hubo muchísimas cosas positivas, y creo que eso es bonito y debería prevalecer", sentenció.

"Hay muchísimas personas en el fútbol que también son mujeres", dijo y recordó que no es la única mujer al frente de un equipo de primer nivel, ya que también ocupan estos puestos otras entrenadoras en Francia o en la segunda liga alemana.

"Sería bonito que en algún momento estas preguntas simplemente ya no existieran, que ya no fuera un tema, sino que simplemente se tratara del deporte", reflexionó, porque hacerlo lo mejor posible "es lo que intenta cada uno en su trabajo, independientemente de si es hombre o mujer".

Eta compartió sus impresiones sobre el equipo tras la primera sesión de entreno, que tuvo lugar el martes, y apuntó que la plantilla tiene "buena calidad".

 "Naturalmente, se trata ahora de ver qué fortalezas tenemos en el campo", precisó.

"Fue bonito cuando el martes empezó todo, cuando tuvimos el primer contacto", reflexionó.

El pasado fin de semana se anunció su incorporación al equipo masculino y recibió la noticia el sábado por la noche, mientras preparaba el partido del equipo Sub-19.

Primero se sorprendió, pero también le alegró la confianza depositada en ella.

Aunque expresó que no se puede cambiar todo en el Unión Berlín en sólo tres días, su estrategia pasa por "ajustar un par de tornillos", ganar estabilidad defensiva y "marcar goles", por lo que necesitan estar bien preparados con el entrenamiento final del viernes.

De cara al sábado, Eta describió al Wolfsburgo como un rival con una enorme calidad ofensiva e individual, aunque se encuentre actualmente en la penúltima posición de la tabla, con 21 puntos, once menos que los del Unión Berlín (11º).

En este sentido, Eta hizo un llamamiento a los aficionados para que les apoyaran y se mostró muy contenta de jugar en casa.

"Los necesitamos a todos", afirmó.

En el entrenamiento del viernes, Eta dijo que se centrará en cómo defender y cómo atacar, así como explorar las debilidades del Wolfsburgo.

"Al final se trata de llevar todo eso al campo el sábado, aplicarlo, vivirlo desde el principio, levantarnos como equipo", aseveró.

Por ahora, Eta se mostró optimista, y subrayó que todavía tiene cinco partidos por disputar hasta el final de la competición y que su club está en una buena posición de partida, pese a que desde que comenzó 2026 los berlineses sólo han ganado dos duelos, perdido siete y empatado cinco. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Diez detenidos, entre ellos taxistas, de una red que surtía de droga a narcotraficantes

Infobae

Los titulares de la sexta jornada del juicio del caso Kitchen

Infobae

Fundación de Vox carga contra Sánchez por la cumbre de Barcelona: "Quiere que España sea sede de la izquierda radical"

Fundación de Vox carga contra Sánchez por la cumbre de Barcelona: "Quiere que España sea sede de la izquierda radical"

Júlio Baptista, nuevo técnico del equipo sub-20 del São Paulo

Infobae

Musetti doma al díscolo Moutet y Barcelona tendrá un 'top-ten' en cuartos de final

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

España descarta sumarse a cualquier intervención militar en el estrecho de Ormuz pese a la iniciativa de Francia y Reino Unido

El Tribunal Supremo rechaza suspender de urgencia la regularización de migrantes y mantiene en vigor el decreto aprobado por el Gobierno

Santiago Abascal defiende a Giorgia Meloni frente a las críticas de Donald Trump: “A los aliados no hay que atacarlos”

Un juzgado de Valencia analizará si un “perreo” sin consentimiento en una discoteca constituye un delito de agresión sexual

Estas son las señales a tener en cuenta sobre el cansancio al volante para prevenir un accidente, según la DGT

ECONOMÍA

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Esto dice la ley sobre si puede el ayuntamiento entrar en tu casa por acumular animales o malos olores

Los jóvenes dedican casi la mitad de su salario a alquilar una habitación: “Eso no es independencia es supervivencia”

La Comisión de Fiestas de Villamanín recibe una denuncia penal y dos intentos de estafa tras la polémica del Gordo de Navidad

Bruselas activa ayudas de emergencia para los pescadores ante la pérdida de ingresos y el incremento de costes por la guerra en Irán

Así regula la ley el teletrabajo en España: voluntario, pactado y con las mismas condiciones que el trabajo presencial

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida