Ernesto Valverde pide "mentalización de todos" para una victoria "que urge" al Athletic

Bilbao, 16 abr (EFE).- Ernesto Valverde, entrenador del Athletic Club, demanda "mentalización por parte de todos" para lograr el próximo martes frente a Osasuna en San Mamés una victoria que "urge" al equipo rojiblanco y sellar así de forma virtual la permanencia en Primera División.

"En los últimos partidos creo que nos ha faltado un poco de mentalización. Nuestros competidores por arriba están como nosotros, pero nuestros rivales por abajo tienen la ventaja de que ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso", señala Valverde en declaraciones distribuidas en los canales oficiales del club bilbaíno con vistas al duelo de la trigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports.

El técnico cree que la situación del equipo, duodécimo a la misma distancia de Europa que de la zona de descenso, seis puntos, demanda "un ejercicio de humildad, que no está reñido con la ambición" y deben afrontarla "sin miedo y con confianza".

"Hay que fijarse en lo que es más importante para nosotros, que es que los equipos de abajo se nos están acercando, y tener una respuesta a ello porque es lo más importante para el club. Cuando hemos estado todos juntos y hemos empujado hacia algo, hemos conseguido cosas increíbles", recalcó.

Valverde recordó que, desde que debutó como futbolista en Primera en 1986, en estas cuatro décadas "salvo el Athletic, el Real Madrid y el Barcelona, el resto han pasado todos por Segunda".

"Tenemos que hacer un ejercicio de humildad y pensar que, si les ha pasado a otros, a nosotros también nos podría pasar. Es una cosa que siempre he tenido clara", incidió el técnico subrayando también que se trata de una reflexión que "no está reñida con la ambición".

"No nos vamos a olvidar que el año pasado fuimos cuartos, hemos ganado un título hace nada (la Copa del Rey 2024) y nos hemos mantenido siempre en posiciones europeas estos años. Ahora tenemos una dificultad y hay que afrontar la situación", reflexionó Valverde.

"La temporada ha venido con problemas y, posiblemente, nosotros no hayamos estado a la altura que se requería, pero eso ya ha pasado. Tenemos que valorarlo mucho más de lo que lo valoramos porque tiene un sentido que da una razón de ser a la leyenda que es el Athletic a lo largo de su historia. Lo primero ese conseguir los puntos para luego poder tener otros objetivos", añadió.

Valverde, por último, confesó que mantiene la plena "confianza" de que sus jugadores "son capaces de ganar a cualquiera" y recordó que en la Liga de Campeones han "plantado cara a grandes equipos", entre ellos dos de los cuatro semifinalistas, Arsenal y PSG.

"Ahora estamos en una situación en la que nos urge ganar y, evidentemente, vamos a poner todo para ello", concluyó. EFE

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