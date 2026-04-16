El papa celebrará el Corpus en Cibeles y una vigilia con jóvenes en Madrid

Madrid, 16 abr (EFE).- El papa León XIV celebrará el mismo día de su llegada a España, el sábado 6 de junio, una gran vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima de Madrid, y al día siguiente, festividad del Corpus Christi, presidirá la celebración de la Santa Misa y una procesión eucarística en la Plaza de Cibeles.
Son los primeros actos confirmados de la agenda del pontífice en su próximo viaje a España del 6 al 12 de junio, según ha informado este jueves el comité organizador de la visita. EFE
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