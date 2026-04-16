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El Gobierno defiende el Reglamento de Costas: "Da estabilidad y seguridad a las empresas"

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Arteixo (A Coruña), 16 abr (EFE).- El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido la propuesta del nuevo Reglamento de Costas, pues mantiene que "da estabilidad y seguridad jurídica" a las actividades económicas y empresariales que se desarrollan en el litoral; una postura que la Xunta de Galicia ve de forma opuesta.

Este jueves es el último día del plazo de alegaciones al anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas y Hugo Morán ha coincidido en un acto en Arteixo (A Coruña) con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez.

En declaraciones a EFE, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha detallado que los cambios en el Reglamento se producen para adaptarse a la normativa europea.

"Cuando la Comisión Europea abre un expediente de infracción a nuestro país por deficiente transposición de la directiva de servicios e identifica que el modelo de adjudicación de concesiones para el uso del dominio público marítimo-terrestre para actividades económicas está fuera del marco que define la Unión Europea, en ese momento entramos en una situación de inseguridad jurídica para el conjunto de las actividades económicas que se desarrollan ahí", ha explicado.

Ante esa situación, el Gobierno inició un "proceso de diálogo" para "construir, de respuesta, que la Comisión diese por bueno en la transposición y que al mismo tiempo sirviese para dar una respuesta a las necesidades reales" del Estado español.

Esto se tradujo en esa reforma del Reglamento de Costas que está en proceso de tramitación y que, aunque administraciones como la Xunta lo ven "como una especie de ataque a la actividad económica en el litoral, es justo lo contrario".

"O bien no se entiende cuál es el modelo de un país que forma parte de la Unión Europea y que tiene que transponer la normativa a la normativa estatal y a las normativas autonómicas en su conjunto", ha señalado.

Ha asegurado que "lo que va a suceder es justo lo contrario de lo que algunos dicen", pues se pasará "de una situación jurídica en la que estaban en este momento las actividades económicas en el litoral, a un proceso en el cual se da estabilidad y seguridad al conjunto de las actividades".

La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez, ha dicho, en declaraciones a EFE, que su departamento ha hecho alegaciones al Reglamento de Costas.

"Lo que está claro es que no podemos estar continuamente con inseguridad, que la teníamos en su día, pero Galicia dio el paso y, por lo tanto, tiene su propia ley", ha apuntado.

Sin embargo, ha mantenido que frente a esto "de repente" se ha encontrado "con un Reglamento que va directamente en contra de la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia" y que hace cambios frente a "aquello que avaló el Constitucional".

"Una vez más le vuelven a dar la vuelta y quieren decidir que solo tengan valor los informes estatales", ha continuado, "entre otras muchas cosas" que introduce el Reglamento.

Por eso la Xunta le ha trasladado a la Comisión Europea que "esto va a ser un litigio continuo", pues hay cuestiones como que "se pretendan acortar las prórrogas o revisar las extraordinarias de oficio" con las que el Gobierno gallego no está de acuerdo.

"Es una manera en la que están actuando amparándose en Europa que nada tiene que ver con la realidad. Si quieren cambiar el modelo hay que ir a una ley, estamos en un estado democrático y, por lo tanto, queremos que participe todo el mundo y que no se escuden simplemente en unos artículos que son los mismos en el año 2018 que en la actualidad y siempre por la puerta de atrás", ha concluido. EFE

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